‘No voy a descansar hasta encontrar a mi hijo Neto’, promete madre en Culiacán

Sinaloa.- Pasan y pasan los meses, y sigue sin tener noticias de su hijo Neto, desaparecido en Culiacán, lamentó Reynalda Pulido. Es menor de edad y ni así las autoridades encargadas de proteger sus derechos la han apoyado.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel no la ha querido recibir y la promesa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que la ayudarían con el caso sigue sin cumplirse.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Presuntos policías municipales se llevaron a su hijo Javier Ernesto Vélez Pulido el 8 de diciembre de 2020, cuando se encontraba haciendo fila en una tortillería de la colonia Adolfo López Mateos, en la ciudad de Culiacán, "le violentaron sus derechos humanos al subirlo a una patrulla y desaparecerlo”, pero ni así le ha brindado su ayuda en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Leer más: Gabriel, hombre trans, busca visibilizar más a la comunidad LGBT+ en Sinaloa

Reynalda ayer participó en la marcha realizada para exigir que se localizara a una menor de edad que estaba desaparecida, María Fernanda. Al llegar a la Fiscalía General del Estado, exigió ser atendida.

La recibió la vicefiscal Nuria González Elizalde, pero no le dieron avances. Ella exige que ya le regresen a su hijo, ya no puede con el dolor y la angustia. “No descansaré hasta encontrar a mi hijo, nunca dejaré de buscarlo”, aseguró entre llanto.

Alarma

Las cifras de desapariciones en Sinaloa son alarmantes, ya que cada día son tres las personas que no regresan a casa. En el caso tanto de menores como adultos, son los padres u otros familiares quienes tienen que buscarlos y abandonar sus trabajos y exponerse para tratar de dar con ellos, lamentó el defensor de los derechos humanos Óscar Loza Ochoa.

La activista Yesenia Rojo califica como inconcebible que en Sinaloa estén desapareciendo tantos menores de edad y que ninguna de las instituciones haga algo por localizarlos pronto.

También critica que el encargado de la Alerta Ámber no dé información sobre qué está haciendo que los menores desaparezcan, pues no alerta a los padres de familia si tienen que proteger a sus hijos de alguna situación en particular.

Más desaparecidos

A la marcha realizada ayer, la cual inició en la catedral y culminó en la Fiscalía General del Estado, también estuvo Wendy, mamá de Jesús Antonio Zazueta, de 22 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 17 de febrero. En su caso, asegura que requiere que le brinden apoyo para las dos hijas de su hijo, porque está teniendo muchas dificultades para sacarlas adelante.

Leer más: Detectan el primer caso de hongo negro en Altamira, Tamaulipas

Los Datos

Cifras

De enero a mayo de este año, en Sinaloa se han interpuesto 485 denuncias por delitos contra la libertad personal, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Molestia

La denuncia de algunos colectivos de búsqueda del estado es que a los desaparecidos solo los buscan sus familiares. Al momento de que sus seres queridos desaparecieron, algunos padres dejaron empleos y sus vidas para buscarlos.

Video. Ahome rescatan a un perro del interior de un dren

Síguenos en