"No voy a perseguir a nadie": el mensaje de despedida de Rocha Moya a Quirino

Culiacán.- El nuevo gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró ante el mandatario saliente, Quirino Ordaz Coppel, que no perseguirá a nadie, descartando posibles acciones contra el exgobernador priista, pues asegura que su interés está en "ver para adelante".

En la ceremonia de toma de protesta realizada este domingo en el Congreso de Sinaloa, donde Rubén Rocha Moya se convirtió oficialmente en el gobernador del estado, el morenista dedicó unas palabras a su predecesor, que acudió al evento acompañado de su familia.

El morenista aclaró que su gobierno no perseguirá a nadie, incluyendo a su predecesor, pues no está interesado en venganzas políticas ni "bravuconerías", sino en el futuro de Sinaloa.

Leer más: Una estrategia política, Quirino como embajador de España: Merary Villegas

Sin embargo, Rocha Moya no descartó la posibilidad de las instituciones correspondientes realicen revisiones y tomen acciones según los procesos de ley constitucionales, lo que sucede con todos los gobiernos salientes, siempre en apego a la ley.

"No voy a perseguir a nadie, no vengo a perseguir aquí, yo quiero ver para adelante, pero todos los procesos de ley constitucionales corren, revisiones, pues se las van a hacer y se las están haciendo a los gobernantes que salen y luego me las van a hacer a mí, entonces tenemos que dejar que las instituciones, no empezar con bravuconerías de que vamos a ver y dónde te encuentro, nada de eso, sólo lo que los procesos de ley indiquen, sus observaciones y sus aprobaciones serán reconocidas por nosotros", dijo.

Previamente, el gobernador de Sinaloa resaltó como un "acto de civilidad" el hecho de que Quirino Ordaz acudiera a la toma de protesta a entregarle personalmente el gobierno de Sinaloa en compañía de su familia.

"Hay algunos lugares en los que ni el gobernador saliente fue a entregarle al que entraba, y aquí viene la familia y se encuentra con mi familia ese es un acto de civilidad, que en los hechos yo valoro mucho, porque creo haber recibido bien las cosas, me he enterado de lo que hay, a lo mejor hay muchas otras cosas de lo que no sé", dijo.

Rocha Moya aseguró que Quirino le entregó el gobierno de Sinaloa "esencialmente en orden". Foto: Debate

Rocha Moya afirmó que "esencialmente" el gobierno le ha sido "entregado con orden", aunque durante el mes de noviembre él y sus colaboradores podrán hacer aclaraciones en caso de ser necesario, sin embargo, reconoció la responsabilidad con que ha actuado Quirino Ordaz.

"Esencialmente el gobierno se nos ha entregado con orden, eso lo valoro mucho, y claro, tenemos todo el mes de noviembre para hacer aclaraciones en el caso de que se requieran, pero creo que el gobernador Quirino ha actuado con responsabilidad, con institucionalidad y con una actitud amistosa, por eso lo reconozco, y les digo, porque a mí me gusta ser muy claro", aseveró.

Finalmente, Rubén Rocha Moya le agradeció a Quirino y recordó que pronto se trasladará a España como embajador de México en aquel país, lo que consideró una propuesta "digna" del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"Muchas gracias, ya casi le digo embajador, pero además, voy a aprovechar (...) no es porque quiera que se vaya lejos, simple y llanamente porque es una propuesta, que creo yo, digna de parte del presidente", concluyó.

Leer más: Así fue la toma de protesta de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa

A la ceremonia de toma de protesta del gobernador de Sinaloa acudieron diversas personalidades de la política, entre ellas la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, en representación de AMLO; el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado; el exgobernador sinaloense Mario López Valdez (Malova), entre otros.