No voy a promover que no se use el cubrebocas en Culiacán: Estrada Ferreiro

Sinaloa.- Luego de que el gobernador Rubén Rocha Moya anunciara la posibilidad de no usar el cubrebocas obligatoriamente en espacios públicos por la baja de contagios de Covid-19 y estar con el semáforo epidemiólogo en color verde, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro señaló que el no promoverá esta acción ya que el uso de este ha sido una gran medida que ha ayudado a bajar los números de contagios en la entidad.

El presidente municipal recomendó a la ciudadanía que independientemente si es obligatorio o no, porte el cubrebocas ya que aún cuando el semáforo epidemiológico marca verde, se corre un riesgo de contagiarse en los espacios públicos o aglomerados.

El alcalde insistió que es recomendable usar el cubrebocas por el hecho de que es este mismo el que ha ayudado para no incrementar los contagios. “Yo le recomiendo a la gente que lo use, obligatorio o no, malamente andamos haciendo declaraciones de que ya no se use”.

Manifestó que no hará nada para promover que no lo usen o que lo sigan usando, pues ya será decisión de las personas a su conciencia.

“El decir que estamos en verde y que no lo usen no significa que estemos, eso no es cierto y es una irresponsabilidad andar declarando públicamente que no usen cubrebocas”, manifestó.

Leer más: Arrastra la ciudad de Culiacán un déficit de viviendas económicas

Finalmente Estrada Ferreiro puntualizó que en caso de que el gobierno estatal determine que el uso de cubrebocas no es obligatorio, no se implementarán estrategias en el municipio para exigir que la ciudadanía lo use.