Noé, joven músico de Culiacán necesita apoyo para tratarse contra el cáncer

Culiacán, Sinaloa.- Noé Mariscal de 24 años de edad ha sido diagnósticado con cáncer de Linfoma de no hodgking.

Esta enfermedad se le manifestó con bolitas en el cuello por lo qué al ver qué no era normal decidio acudir a un médico quien después de una serie de estudios se le brindó este diagnóstico.

La familia relata qué no solo es comprender la enfermedad, si no como saldrán adelante ya qué los gastos son demasiado elevados y el joven no cuenta con seguridad social.

De profesión baterista de un grupo norteño, quien desde hace tres meses no laboran a raíz de la pandemia por lo qué el y su familia no cuentan con los recursos suficientes para cubrir los gastos.

Joven músico de Culiacán necesita apoyo para pagar su tratamiento contra el cáncer

Actualmente requieren hacer una serie de estudios uno de ellos cuesta 60 mil pesos, las quimioterapias tienen un costo de 150 mil pesos, más consultas médicas y otros gastos .

Si deseas apoyar para qué Noé reciba su tratamiento pueden depositar a la cuenta bancaria al número 4152313680766073.

