Noel y Merlene, relatos sobre crecer con sordera y el hallazgo del lenguaje de señas

Sinaloa.- Cuando Noel se comunica a través de sus manos, pone una sobre su pecho y la abre, después las junta como tapando su mirada, y luego las separa, como si se abriera una puerta, una ventana invisible, y entonces vemos su rostro otra vez. Sus ojos hablan, brillan, y sus dedos toman formas diferentes, viajan rápidamente por el aire, como si fuera una danza. Nos está contando un momento crucial en su vida, cuando sintió expandirse, como si su espíritu saliera volando por ese portal y su corazón se inflamara para por fin absorber el mundo.

Noel Cázarez Rocha es sordo profundo desde nacimiento. La conciencia de que habitaba en un entorno diseñado para oyentes llegó a los ocho años. Veía que todos hablaban, pero no entendía nada a su alrededor. Así había sido siempre, y se adaptó.

Cuando su mamá y una amiga lo llevaron a una escuela donde todos movían las manos, tampoco entendió, pero allí comenzó un camino de revelaciones. En ese DIF se presentó el conocimiento, aprendió la lengua de señas mexicana, el español, a leer y escribir. Se sintió identificado con sus pares. Era parte de una cultura donde todos compartían dudas básicas y existenciales: ¿por qué nací así?, se preguntaba Noel.

Como si saliera de una cueva, Noel pudo ver con otros ojos el mundo, comprenderse y abrazar a todo su ser sordo. Es lo que dice Noel con sus manos que forman poesía.

Educarse y educar a otros

Noel pudo estudiar diseño gráfico en una universidad privada para oyentes, y de nuevo se esforzó y se adaptó a las circunstancias de esta vida. Es un joven a quien le gusta aprender diferentes idiomas, la comunicación, conocer nuevos lugares y culturas.

Su sueño es desarrollarse profesionalmente en su campo, y desea dedicarse también a la enseñanza de la lengua de señas mexicana, pues considera que un sordo es el mejor intérprete y el mejor puente para conocer su perspectiva y cultura.

Noel quiere abrir ventanas, quitar barreras mentales de otras personas que como él quizá no han podido acceder a todo el panorama y texturas de la vida que él descubrió a sus 8 años.

Merlene Larrañaga Romo es sorda, es licenciada en Educación Especial, especialista en integración. Le gusta viajar, y su sueño es encontrar un trabajo, «integrarse», nos dice con sus manos. De acuerdo con la Real Academia Española, integrar es «completar un todo con las partes que faltaban», entonces ¿por qué niños, niñas, jóvenes y adultos nos faltan en esta sociedad? No los escuchamos. ¿Se han hecho los esfuerzos?

Merlene fue al jardín de niños; después la llevaron a la primaria, a la secundaria y al bachillerato, donde todos los maestros que tuvo eran oyentes, y ella la única estudiante sorda. Explicaban, y ella no entendía. «Los profesores no aceptaban aprender la lengua de señas».

Durante años no hubo comunicación en su vida, y las personas en su entorno no conocían el lenguaje para construir puentes con ella. Cuando cumplió 20 años se encontró con una maestra que era sorda, y ella fue quien le enseñó la lengua, luego vino el español escrito y las palabras. Quizá por ello Merlene decidió estudiar educación especial integral: «¿Qué era yo? No sabia qué era, qué significaba. No me gustaba ser sorda. Sufrí mucho durante mi desarrollo».

Expone cuestiones muy profundas, y que no podremos entender los oyentes en su totalidad porque nunca hemos estado en un pozo profundo silencioso que nadie puede ver, y a la vez tratar de vivir en medio de un mar de personas a quienes no entendemos. Sin embargo, podemos ser empáticos.

Con el paso del tiempo, Merlene comprendió los contextos, fue descubriendo las capas de esta sociedad, y viajó a otros lugares de la tierra.

Sus manos nos hablan de la discriminación que sufren los sordos, de sus luchas, del esfuerzo diario que deben poner para entender su entorno. Todos merecen respeto e igualdad —nos recuerda—, así como el acceso a oportunidades laborales dignas.

Merlene y Noel expresan en el aire de forma muy contundente conceptos como la violencia y la discriminación contra la comunidad sorda en la historia de nuestra humanidad... ¿humanidad?

Merlene, quien se ha desempeñado como maestra, aboga por tener una escuela especial para personas sordas, con el fin de garantizar la enseñanza de la lengua. Preguntó sobre iniciativas públicas en la materia, y señala que no ha visto candidatos ni políticos que abanderen aún estas propuestas.

La lengua de señas mexicana es un derecho, por lo cual hay que cuidarla y difundirla, expresa Noel. Me imagino que es una ventana que puede ser un faro de luz en la oscuridad para entenderse a sí mismos como sordos y comprender este mundo, donde luchan todos los días para vivir una vida plena.

*No habríamos podido conocer a Noel ni escuchar la voz de su espíritu sin el apoyo de interpretación de Miguel Ángel Avilés como parte de un conversatorio que tuvimos la oportunidad de realizar en la Semana Internacional de Personas Sordas, cuyo fin es reafirmar sus derechos humanos.

Las manos de Merlene Larrañaga nos contaron su vida gracias al trabajo de Ana Cristina Lobo, quien realizó su traducción. Todos integran el proyecto de Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas Mexicana en Sinaloa.

1584.- Alumnos sordos estaban incorporados al sistema de educación básica y especial en Sinaloa, además de 1445 con hipoacusia o baja audición, quienes representaban apenas el 0.5 por ciento del total de alumnos con necesidades de educación especial. *Censo sep-inegi 2013.

Quiero pedir a los oyentes mayor empatía por el tema de la lengua de señas como un derecho lingüístico de las personas como comunidad: Noel Cázarez, Diseñador gráfico y parte de la comunidad de sordos en Sinaloa

La enseñanza no es fácil desde preescolar, y a veces no hay paciencia, hay que ir enseñando poco a poco. Si no tienes bases, en un futuro hay barreras: Merlene Larrañaga Maestra en Educación Especial

"Los que no lo entienden (lengua de señas), no pueden comprender las posibilidades que proporciona a los sordos, el poderoso influjo que ejerce en la felicidad social y moral de las personas privadas de audición ni su capacidad asombrosa para transmitir el pensamiento a inteligencias que sin él se hallarían en una oscuridad perpetua” J. Schuyley Long, citado en el libro Mis manos que hablan, Editorial Trillas (compartido para este artículo por el intérprete Migel Ángel Avilés)

