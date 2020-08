Nos dejaron solos, reprochan los desplazados por balaceras en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- A los desplazados por la violencia de la sindicatura de Tepuche, municpio de Culiacán, Sinaloa, no les han llegado apoyos suficientes de alimentos, las autoridades tampoco les han solucionado el tema de la vivienda.

Tras el discurso del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, durante su gira por el estado de Sinaloa de que tendrán apoyos para que no les falte el alimento, ni un techo en donde vivir esperan que las autoridades reaccionen.

Algunos de los afectados dijeron no saber quién le dijo al primer mandatario de la nación que todo está bien en seguridad en esta sindicatura, si a las familias de Bagrecitos las autoridades no les han dicho que pueden volver, pues todavía no les han generado las condiciones de seguridad, y ellas aún tienen temor de regresar.

En el abandono

Una desplazada lamentó que las autoridades no les granticen su permanencia en su pueblo, pero tampoco en esta ciudad capital, Culiacán: es como si estuvieran en el limbo.

Algunas de las familias desplazadas son de condición muy humilde. Foto: El Debate

Explicó que hay desplazados que ya se cansaron de andar para arriba y para abajo solicitando empleo, pues no hay por la pandemia, ya que por desgracia muchos negocios cerraron. Otros aseguraron estar cansados de recorrer las dependencias gubernamentales solicitando apoyo de despensas y viviendas porque no tienen con qué pagar rentas ni para comer.

La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas solo les dio despensas, pero no ha avanzado en otros apoyos. El Gobierno estatal, el cual tiene varias dependencias de apoyo asistencial, no las ha activado con ellos; y el coordinador de Programas Federales en Sinaloa, Jaime Montes Salas, tampoco ha respondido.

Hay padres que no saben cómo le van a hacer en el inicio del ciclo escolar, para lo cual los niños y los jóvenes van a requerir internet, teléfono celular o computadora. Tampoco saben cómo enfrentar alguna enfermedad porque no cuentan con nada.

Los desplazados piden a los Gobiernos federal, estatal y municipal que les brinden los apoyos necesarios para salir adelante.

Además, llaman a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que haga que las dependencias gubernamentales cumplan lo que les prometieron en días pasados cuando tuvieron algunas reuniones.