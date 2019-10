“Nos dieron cena, dónde dormir y hasta leche y pañales para mi hija”

Culiacán, Sinaloa.- Detrás de esas historias de narcotraficantes y cruentas balaceras, está la otra cara de Culiacán: el rostro de su gente agradecida, misericordiosa y solidaria con quien se encuentra en peligro. Así lo demuestran los testimonios de quienes a causa de los enfrentamientos del jueves tuvieron que quedarse en una plaza, en una tienda, en un supermercado, en un restaurante o en una zapatería.

Ahí les dieron de cenar, cobijo y hasta pañales y leche para los niños.

“Más de 50 personas y yo nos quedamos resguardadas en Aurrera Universitario. En nombre mío y de todos queremos dar un enorme y eterno agradecimiento y reconocimiento a todos los empleados. Nos brindaron comida, colchones, cobijas, agua y siempre estuvieron al pendiente de nuestro bienestar, manteniéndonos con calma. Para esto quiero usar este medio, no para contar lo terrible, porque ni explicándolo se darán una idea”.

Fue mucha la gente que andaba en la calle, pues los enfrentamientos empezaron en pleno mediodía. Algunos de compras, otros por una emergencia, por un trámite, por comer, unos más en su oficina, donde tuvieron que dormir sentados…

“Un grupo de 5 compañeros fuimos los que nos quedamos en la oficina ubicada en el bulevar Rotarismo en Tres Ríos. Después de la balacera, sólo nos tocó cenar tostadas con mayonesa y jugo. Dormimos en sillas y aún en la noche escuchando balazos y helicópteros. La verdad muy feo todo el caos.

Otros culiacanenses iban saliendo del trabajo y se dirigían a sus casas. “Yo salí del trabajo y no sabía de la situación. Iba para Walmart. Me subí en un camión Huizaches en Ley Rubí y apenas a 2 cuadras le avisaron por radio al del camión que se saliera, que estaban baleando los camiones. Se paró y nos dijo que se saldría, pero que no nos iba abandonar, que se iría todo derecho y pues la gente estresada, los niños llorando. Nos bajó a todos en Walmart México 68. Al llegar ahí corrimos por el estacionamiento porque los que cuidan los carros nos dijeron que ya tenían tomado el Parque 87, que no nos fuéramos y nos metimos al establecimiento. Para las 3:30 o 3:40 bajaron las cortinas. Mucha gente se quiso ir y se salieron. Al final quedamos 72 personas. Nos llevaron a todos hacia atrás a las bodegas porque era lo más seguro y retirado de las puertas a los comedores y oficinas. Se nos reunió a todos y desde el principio nos dijeron que era nuestra decisión, que no nos obligaban a quedarnos, pero que era lo más seguro para nosotros. Aún así la gente se salió por una puerta de emergencia y quedamos 32 entre trabajadores clientes y demostradoras. En eso momento ‘alarmaron’ la tienda y ya nadie salió. Dormimos ahí y a las 7 nos mandaron un bus y con muchísima organización nos llevaron a nuestras casas e hicieron listas con nombres, edades teléfonos por si salíamos y algo nos pasaba (salimos por gusto). Nos dijeron que no queríamos salir podíamos seguir en el establecimiento). Dieron la orden de volver con nosotros si no veíamos seguro afuera. Le agradezco a Dios que me tocó quedar en esa empresa, por mi bebé de 2 años. Esas personas hicieron una excelente labor, superorganizados y superhumanos. No tengo palabras para agradecer a cada uno de ellos. Nos proporcionaron todo agua, cena, colchones, cobijas desayuno, hasta cepillos de dientes, juguetes. Había dos niños, el mío y otro como de 7, para que estuvieran tranquilos. Mi bebé iba saliendo de guardería y no llevaba suficientes cosas. Me dieron leche y pañales”.

La solidaridad estuvo presente. Muchas empresas no cerraron, al contrario, resguardaron a la gente que corría despavorida.

“Nosotros estábamos en el centro y Calzzapato Hidalgo estaba cerrada. Corrimos hacia ellos y pedimos nos dejaran entrar. No lo pensaron dos veces y rápido pasaron la llave. Abrieron y nos dijeron que nos fuéramos hasta atrás para resguardarnos. Eso me dejó ver que hay más gente de buen corazón en Culiacán. Cuando miramos que ya no estaban las personas armadas, decidimos salir e irnos hacia el carro para salir del centro. Se agradece que nos hayan dado resguardo”.

Los restaurantes también hicieron su labor y Samborns es un ejemplo. Los trabajadores de Samborns estábamos todos muy asustados, pero duramos varias horas allí encerrados. Había una mujer embarazada. El personal de Samborns bajó las cortinas para salvaguardarnos. En el momento de todo el alboroto estábamos en Liverpool y una señora creó mucho pánico gritando que había gente armada entrando a Forum y todos se echaron a correr. Fue muy feo. Corrimos más de 4 veces creyendo que había armados! Por la misma psicosis se entiende, pero estábamos muy muy asustados. Samborns se portó muy bien. Nos dieron agua, café y lo que necesitáramos. No tomé fotos, pero hasta una pluma de la salida estaba quebrada en el suelo del caos que vivimos y el miedo. No, no miré a nadie con lesiones. Sólo corrimos mucho, mucho! La gente gritaba por todos lados. Solo creí importante reconocer la labor de los empleados que también se veían afligidos y asustados y, sin embargo, dieron prioridad a los clientes.

Las grandes tiendas también resguardaron en la hora de más balaceras. “La tarde de ayer nos tocó presenciar la masacre en el centro, resguardándonos la tarde y noche del día de ayer en las instalaciones de Coppel (cat ). Una experiencia que a nadie nos gustaría volver a vivir; más, sin embargo, una empresa comprometida con su trabajo y con sus colaboradores, implementó juegos para mantener la calma y asegurándose de que la salida el día de hoy en la mañana fuera por una persona de confianza”.

El personal y huéspedes de los hoteles de la zona también tuvieron sus horas de angustia, pero aun así resguardaron a la gente que pidió auxilio.

Kevin Duarte cuenta que después de correr, gritar y no saber qué pasaba, optó junto con su novia por resguardarse en el hotel Fiesta Inn. “Nos dieron asilo, una habitación para dormir, cobijas, almohadas. Unos en habitaciones, otros en los salones de eventos. Estábamos como 20 personas que no éramos huéspedes y nos apoyaron”

A muchos los tomó por sorpresa mientras viajaba. “Yo estuve viajando ayer de Guasave a Mazatlán. Salí a la 1:00 pm y llegué a Culiacán a las 3 o 3:30, por la línea de camiones TAP. Llegando a Culiacán nos recomendaron no salir de la central y así lo hice con muchas personas después de saber que no saldríamos de la ciudad. Por la noche muchas líneas de camiones comenzaron a salir nuevamente a intentar pasar y al no poder nos devolvieron a la central. Ya ahí decidieron que era mejor dormir dentro de la central, arriba del autobús. Nos dieron de cenar y nos mantuvieron con el camión encendido para no pasar calor, a pesar de que anoche ya no había ningún lugar abierto para cargar diesel. Hoy por la mañana ya estamos en casa. Todos llegamos a nuestros destinos con bien. Mi agradecimiento a la línea de autobuses”, expresó Denice López, uno de los muchos usuarios que agradecieron a las empresas que los resguardaron mientras Culiacán, la capital sinaloense, vivía una de las más cruentas batallas entre las autoridades militares, estatales y Guardia Nacional.