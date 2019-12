Nos quitaron una parte del corazón: familia de Lucía

Culiacán, Sinaloa.- Un gran hueco en el corazón de sus familiares y amigos dejó Lucía Mariana, la joven de 17 años que después de desaparecer el día 11 de diciembre fue encontrada sin vida.

“Nos quitaron una parte de nuestro corazón”, dijo Alberto Velázquez, tío de Mariana, esto en compañía de cientos de personas que decidieron levantar la voz en protesta a la violencia y desaparición de personas que se tiene en la capital de Sinaloa.

Aún sin respuesta de las autoridades, los hermanos, padres, abuelos, tíos y amigos de la joven se manifestaron para pedirle a las autoridades respuesta, ya que hasta el momento se desconoce el proceso de investigación que se está llevando a cabo.

“Pasar por esta situación no se lo deseo a nadie, pero lo estamos pasando, nos quitaron una parte de nuestro corazón, de nuestra vida, y no queremos que le pase a otra persona y a otra familia en Sinaloa o donde sea, no queremos que les arranquen un poco de su corazón a cada uno de los familiares”, indicó Alberto.

Esto mientras caminaba de manera pacífica junto a cientos de personas que protestaron desde la Lomita, el último lugar al que acudiría la joven el día de su desaparición, hasta culminar en la plazuela Álvaro Obregón.

Así resaltó que lo que se busca es justicia, además de la respuesta de las autoridades en torno a la inseguridad, ya que a su parecer, así como se presentó el caso de su sobrina, en cualquier momento podría ser otra joven.

Con la voz cortada, el familiar recordó el doloroso proceso que trajo la desaparición de la joven, una búsqueda que no tuvo los resultados que se esperaban al encontrarla sin vida.

Investigación

Por otra parte, Melissa Moreno, hermana de Mariana, detalló que hasta el momento no se les ha proporcionado información clara del caso por parte de las autoridades, al punto de desconocerse los causantes de la muerte de la joven, por lo que se busca realizar un llamado a que se encuentre a los responsables del atroz acto.

Además, dijo que a pesar de sentirse vulnerables después del asesinato, no se cuenta con seguridad que resguarde a la familia, y se desconoce el proceso que se esté llevando.