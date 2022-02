Nuevo encontronazo entre el Congreso de Sinaloa y alcalde de Culiacán por descuento de 50% en el agua potable

Sinaloa.- Un nuevo encontronazo protagonizan el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro y el Congreso de Sinaloa que se vienen acumulando desde la 63 legislatura, que los legisladores ya sabían que este enfrentamiento iba a pasar, después de la aprobación y publicación de las reformas al artículo 50 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado, que otorga un descuento de 50% en el cobro por el consumo bimestral a jubilados, pensionados, adultos mayores y discapacitados, señaló el presidente de la Mesa Directiva, Gene René Bojórquez Ruiz, quien a él no le queda el saco de que forme parte de una pandilla política.

Se refirió a la carta abierta publicada en Debate que hace referencia a actores políticos, entre ellos, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Feliciano Castro Meléndrez, a quien lo llama jefe de la pandilla que opera para el gobernador Rubén Rocha Moya.

Consideró que no es momento para difundir desplegados, porque se entiende la postura del Congreso del Estado y del Ayuntamiento de Culiacán, pero lo único que buscan los diputados y el mandatario estatal es beneficiar el mayor número de sinaloenses con el descuento en el pago del agua potable.

Criticó que se refiera a Castro Meléndrez como "jefe de pandilla", que es un integrante del Poder Legislativo, y aseguró que los diputados siempre han sido respetuosos hacia Estrada Ferreiro y prueba de ello, es que siempre se refieren como mandatario municipal.

"No vamos a caer en ese tipo de juegos, en donde entremos en los dimes y diretes, entre el Poder Legislativo y el jefe del Ejecutivo municipal, de tal manera, lo que comente él, está en su derecho, pero la verdad no me queda el saco y lo van a definir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le van a dar la razón al estar bien argumentado el tema y el beneficio a los sinaloenses va a llegar", sentenció.