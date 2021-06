Nuevo gobernador y diputados deberán responder por la economía de Sinaloa

Sinaloa.- Potencializar un desarrollo integral en Sinaloa será el gran reto del nuevo gobernador, Rubén Rocha Moya, pero también de los próximos diputados locales en el estado. La pandemia ha marcado una serie de importantes necesidades que impiden que diversos sectores primarios, de construcción y turismo repunten sus ingresos logrando un mejor nivel de bienestar para las familias de Sinaloa.

De acuerdo con analistas en economía y empresarios entrevistados por Debate, los candidatos elegidos deben trabajar en conjunto para crear una nueva ley de planeación, mejorar las condiciones educativas para generar profesionistas más en vanguardia y establecer criterios de apoyo en el enfoque de la salud.

Sin embargo, reconocieron que no es una tarea fácil, ya que desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al Gobierno federal se han reducido los presupuestos. Tan solo en el 2021, los recursos para los estados, incluido Sinaloa, cayeron 9 por ciento.

Nueva ley de planeación

El economista César Valenzuela destacó, en entrevista para Debate, que es muy importante que el nuevo gobierno trabaje junto con la nueva legislatura local para que se establezcan las condiciones que permitan una nueva ley de planeación. Explicó que, en la medida de que exista una nueva ley de planeación para el estado de Sinaloa, se permitirá que la asignación de los recursos y la detección de las necesidades sean las adecuadas, es decir, se permitirá racionalizar los recursos, pero orientados a las necesidades más importantes de Sinaloa.

“El antecedente es que la ley que existe data de los años 80 y eso es una ley que no resuelve mucho”, explicó.

El especialista abundó que en más de 10 estados de la República, que han logrado crecimientos muy importantes en los últimos 20 años, se hicieron cambios en su ley de planeación y les permitió definir conjuntamente, gobierno y empresas, por dónde se tenía que ir el estado, por ejemplo, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes.

“Hablar de ley de planeación es ponerse de acuerdo para fincar las bases legales de todo un andamiaje que hay que desarrollar, que no lo hace exclusivamente el Poder Ejecutivo, lo hace el gobernador junto con los diputados, prácticamente son los diputados locales quienes tienen que decidir”, explicó.

Para César Valenzuela, otro punto importante son las finanzas públicas. Señaló que ni en México, ni en Sinaloa, las finanzas públicas pueden seguir siendo un tema para captar simpatías. Dada las circunstancias que se están viviendo en el país, destacó que el nuevo gobernador tiene que tomar decisiones importantes para exigir a la Federación los recursos que le corresponden al estado.

Retos y crisis

“No es lo que el presidente de la República le quiera dar, es lo que al estado le corresponde”, apuntó Valenzuela. En este sentido, detalló que Sinaloa es una de las 32 entidades federativas que participan en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, lo cual indica que en Sinaloa se cobra el IVA, el impuesto sobre la renta, el impuesto especial de la producción de servicios, entre otros, y ese recurso se va directamente al SAT, que es una institución federal y llega al Gobierno federal.

En ese punto, el Gobierno federal, a través del Sistema de Coordinación Fiscal, redistribuye ese dinero hacia los estados. “El problema es que en los últimos años, ya no se está dando esa relación transparente de recaudación y distribución, de ahí que haya varios estados inconformes con esto y Sinaloa tiene un problema al respecto”, reconoció.

¿Pero qué va a hacer el Gobierno en el lado del gasto? De acuerdo con César Valenzuela, México está en medio de una crisis económica, a pesar de que se diga que no o de que se quiera disfrazar esa situación y además se desconoce hasta dónde va a llegar. Lo anterior, a pesar de que se diga que hubo crecimiento este mes, lo cual dijo es cierto, pero porque en abril y mayo del 2020 la economía se detuvo.

El economista César Valenzuela agregó que hay retos muy importantes en materia social, como las instancias infantiles que ayudan a madres jefas de familia o parejas jóvenes, quienes tienen que salir a trabajar y muchas de ellas no tienen un familiar en quien apoyarse, ni recursos suficientes para pagar. “El otro es el tema de la salud, donde el Gobierno de Estado tiene que ponerse a trabajar muy fuerte en eso y que el Gobierno federal le defina hasta dónde le llega el Insabi y hasta dónde no”, enfatizó.

Proyectos estatales

Lauro Meléndrez Parra, presidente del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, Codesin, destacó en entrevista para Debate, que en 2020 se tuvo una caída del producto interno bruto de poco más del 8 por ciento, aunque para el empresario, una recuperación como la que se tenía en 2019, podría llegar hasta el 2026.

Reconoció que habrá sectores que se recuperen o reactiven más rápido que otros, dependiendo lo importante que sean para la vida económica o el consumo de las personas.

Para Meléndrez Parra, Sinaloa no es uno de los estados que está creciendo mucho. Detalló que, de acuerdo con información nacional, Sinaloa tiene un déficit de inversión extranjera directa de 75 millones.

Reactivar la industria turística, al igual que la industria de la construcción, es un reto importante para el nuevo gobernador. Esta última, destacó, no se ha reactivado al 100 por ciento o no se han iniciado obras nuevas porque los inversionistas siguen siendo cautelosos. Sobre el comercio y servicios, Meléndrez Parra enfatizó que es donde hay más participación en el estado y se recuperan en la medida de que hay derrama económica a través de salarios.

Codesin propuso a los candidatos a la gubernatura de Sinaloa que incluyan los proyectos que tienen de este quinquenio en el Plan Estatal de Desarrollo.

Lauro Meléndrez Parra, presidente del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, consideró que los nuevos gobiernos deben tener el objetivo de lograr un desarrollo integral para el estado que van a gobernar, en este caso Sinaloa, y apuntó que eso está en el área de la visión, más que en las relaciones.

Enfatizó que cuando se tiene una visión del tipo de estado que se quiere tener, se arma un equipo de trabajo que tenga las competencias para lograr esa visión. “Nos queda muy claro que en estos tiempos, no todo es desarrollo económico, tenemos que tener desarrollo integral desde la educación, la salud, el empleo. Para que los pueblos crezcan tienen que estar sanos, en un marco legal apropiado, que se respete el Estado de derecho”, añadió.

Empleos

Reactivar la economía también está en poder rescatar muchos empleos que prácticamente desaparecieron a raíz de la pandemia y por la falta de apoyos del Gobierno federal, según expuso el economista César Valenzuela. De acuerdo con Codesin, a un año del confinamiento obligado por la pandemia de la covid-19, iniciado en el mes de marzo del 2020, Sinaloa ya recuperó el 99.4 por ciento de los empleos perdidos por la contingencia sanitaria y se colocó como la novena entidad con mejor desempeño en este rubro para marzo del 2021.

Ante ese panorama, César Valenzuela consideró que debe de haber un programa de financiamientos con créditos blandos, es decir, con tasas que no sean muy elevadas, para que haya condiciones de que esas microempresas puedan rescatarse, ya que son más del 70 por ciento de los empleos que se generan en el país.

No obstante, advirtió que es muy importante saber hacia dónde van esos recursos y el enfoque de esas microempresas que serían apoyadas. Agregó que deben tener una estrategia, porque pueden generar una competencia entre las que ya hay, y de esa forma generar nuevas pero desaparecer otras.

César Valenzuela consideró que el próximo gobernador de Sinaloa no puede ser omiso del modelo educativo en el estado, lo anterior, ya que destacó que se están generando profesionistas en carreras que ya no tienen oportunidades de trabajo, es decir, ya no hay empleo para las tradicionales. Por ello, propuso que se genere un cambio que pueda incluir técnicos superiores, que son personas que hacen su preparatoria, pero estudian algo más y generan un mejor pago en sus empleos.

A pesar de que destacó que los apoyos al campo no se han resuelto, curiosamente el sector primario, que es donde está la agricultura, la pesca, la ganadería, es el único que ha crecido a pesar de la grave crisis que se ha tenido.

Por tal motivo, señaló que el nuevo Gobierno del Estado tiene que hacer causa en común con los productores del campo para exigir al Gobierno federal, en este caso, que se establezcan las condiciones de apoyo.

Economía nacional

Daniel Jaffet León Chávez, experto en economía, destacó que el presupuesto de los estados de la federación ha disminuido en términos reales respecto a años pasados. Esta política de austeridad republicana, es decir, que desde el gobierno central se gasta menos, se aplica a pesar de que se tienen 9 millones de mexicanos más pobres y hay una disminución del bienestar de la población, lo anterior claramente catalizado debido a la presencia de covid-19, según dijo el experto.

Esta reducción, opinó, va a generar complicaciones financieras en los estados, al mediano y al largo plazo, debido a que los estados tienen dos fuentes de financiamiento principales para poder hacerle frente a la falta de recursos y son el endeudamiento y el incremento a impuestos locales.

“El financiamiento mediante impuestos locales, es muy complejo para los estados, afectaría mucho la actividad económica local, por lo tanto se inclinan más por la parte de endeudamiento, pero justamente como sus ingresos van a ser menores que sus pasivos, van a tener un desbalance y ese desbalance va a causar que ellos no puedan cubrir la contribución de intereses”, analizó.

No cubrir esos intereses, añadió, alarga sus pasivos y compromete las finanzas a largo plazo, que al final puede generar que las cuentas de salud, de activación física, de alumbrado, de educación se vean disminuidas, para justamente crear o redireccionar los recursos al pago de intereses.

Para Daniel Jaffet León Chávez, experto en economía, los gobiernos estatales deben afrontar justamente tres temáticas fundamentales, como son la mejora en la infraestructura educativa, la mejora en la infraestructura de salud y la mejora en las estadísticas de violencia. Coincidió al destacar que los gobiernos estatales tienen que afrontar el hecho de que sus jóvenes no están siendo correctamente empleados y que no tienen ingresos dignos.

Añadió que esa situación tiene que combatirse con educación en temas como tecnología y que están requiriendo efectivamente las empresas, pero aseveró que eso no va a cumplirse si los gobiernos locales no tienen el presupuesto suficiente, que además es proveído por la Federación.

Para la economía del segundo semestre del año, enfatizó que se debe ver cómo va a responder el Gobierno federal y el impacto global. León Chávez destacó que la administración federal está apostando mucho a la vacunación y se ubica como uno de los 10 países líderes en vacunación, lo que está siendo una política catalizadora de la economía.

Además, dijo que a la par se está incentivando el regreso a las aulas, así como el ingreso a actividades presenciales económicas. En variables reales, sí apuntó a que se espera un crecimiento de la economía con respecto al año pasado, ayudado por la reactivación económica industrial de los países comerciales socios de México.

Proyección 2021

Para este 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) espera un repunte del PIB del 5.3 % afianzado al nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y al avance de la vacunación.

