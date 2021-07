Obras Públicas, en espera de solución a la obra del Botánico de Culiacán

Sinaloa.- Ante la continua desaprobación del comité ciudadano en contra de la construcción de una milla en el parque ecológico del Jardín Botánico de Culiacán que representa un nuevo camino de sur a norte (desde el andador Río de Janeiro hasta el bulevar Universitario) y señalamientos donde mencionaron en sus últimas reuniones que era posible que las autoridades correspondientes no respetaran sus inconformidades debido a que las máquinas de construcción seguían en el lugar, Osbaldo López Angulo, secretario de Obras Públicas del estado, señaló que no harán nada en lo que corresponde a modificar algún factor que se pueda trastocar o afectar, ni van a realizar ningún trabajo en los puntos donde no haya un acuerdo.

Van a trabajar como hasta ahora en los puntos donde no hay controversia y no hay problema, en los puntos críticos no se hará absolutamente nada mientras que no exista acuerdo alguno, ya que buscan coordinación y conciliación con el tema social ahí, prácticamente están parados.

Además, las máquinas siguen ahí porque es costoso estar sacando y metiendo equipo.

Seguirán en las mesas de trabajo con cada una de las autoridades involucradas y espera que pronto se solucione la situación.

