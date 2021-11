Obras grandes no serán prioridad en Sinaloa, sino las que generen bienestar a los vulnerables: Zavala Cabanillas

Culiacán. Las obras que generen bienestar a las familias de las comunidades que han sido rezagadas y se encuentran en estado de vulnerabilidad serán la prioridad para realizar en esta Administración estatal, no las obras grandes. La instrucción del gobernador Rubén Rocha Moya ha sido muy clara: que se atiendan las poblaciones donde se requieren obras de agua potable, saneamiento, servicio de energía eléctrica, drenaje y arreglo de las carreteras, comentó el secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, José Luis Zavala Cabanillas.

En el programa de trabajo de esta Administración estatal está realizar las construcciones de nuevos caminos (carreteras), sobre todo en las comunidades más alejadas o dejarles un camino transitable porque, en la medida que los poblados están comunicados, tienen más desarrollo y con ello se mejora la calidad de vida de sus habitantes.

Zavala Cabanillas explicó que ya se iniciaron obras en los 18 municipios, 10 son de rehabilitación de caminos y 8 son pequeñas, entre ellas una pavimentación en Cosalá, el camino en Ixpalino, en el municipio de San Ignacio, entre otras.

Para este Gobierno, las obras grandes no son prioridad, porque ya se hicieron muchas y ahora cubrir las necesidades de los pobres es lo primero.

Entre los pendientes que tiene este Gobierno está terminar la construcción de los hospitales y equiparlos. También se proyecta construir obras sociales en las cuales puedan convivir las familias, como arreglar las canchas de fútbol del puerto de Altata y el pequeño malecón en la Reforma, por citar algunos ejemplos.

Se tiene proyectado rehabilitar la mayor cantidad de carreteras y ya están contempladas unas del municipio de Navolato, las cuales están en muy mal estado y que desde hace años los pobladores han estado solicitando que las arreglen.

El funcionario estatal aclaró que para realizar las obras que requieran atención inmediata se apoyarán de Preesforzados Concretos y Agregados de Sinaloa (Precasin), pero que los constructores sinaloenses estén tranquilos porque para las obras nuevas van a ser contratadas las constructoras, se va a seguir apoyando ampliamente a este sector. En esta Administración no se van a iniciar obras que no sean necesarias o para las que no se tenga certeza de recursos.

Zavala Cabanillas anunció que se tiene contemplado darle una utilidad a las instalaciones del Parque Temático, cuyas escrituras ya tiene el Gobierno estatal y allí se instalarán algunas áreas que están pagando renta, con esto se ahorrarán recursos.

Reiteró que la prioridad de atención la tendrán los municipios más pobres, aunque no se puede abandonar el desarrollo de las grandes ciudades, por lo que buscarán un punto de equilibrio y arroparán a todos en la medida de lo posible.