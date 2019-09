Obras hidráulicas, como arroyo El Piojo son prioritarias: Quirino

Culiacán, Sinaloa.- Al hacer una sorpresiva visita a los trabajos de construcción del sub colector del arroyo El Piojo, en Culiacán, el cual lleva un 70 por ciento de avance, el gobernador Quirino Ordaz Coppel expresó que en su administración son prioritarias estas obras para dar protección a miles de familias que viven en zonas donde, al no haberse hecho, sufrían inundaciones, accidentes, afectaciones en su patrimonio y hasta la lamentable pérdida de vidas humanas.

En su recorrido y acompañado por el secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo, Quirino Ordaz sostuvo un diálogo con vecinos de este amplio sector ubicado al norte de la capital del estado, en donde escuchó inquietudes y les garantizó que esta obra estará concluida para fines del año.

“Son obras completas y de largo plazo, muy necesarias, prioritarias que el no haberlas tenido, el no haberse hecho en tiempo, provocó mucho problema de inundación y de accidentes y de muertes”, expresó el mandatario estatal quien expuso que esta obra “va bien, hay que considerar que estamos en época de lluvias, eso también nos frena el trabajo o lo hace lento. Lo importante es que se está haciendo y no ha parado desde que se inició y seguramente para fin de año va a estar terminada”.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel recorrió las obras de construcción del sub colector del arroyo El Piojo, en Culiacán. | Cortesía

El secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo, señaló que el efecto tan importante que va a tener esta obra es que se le va a quitar fuerza al cauce en el Arroyo del Piojo, aguas arriba, para que cuando cruce por la zona urbana pierda intensidad, al desviarse una parte importante del arrastre directamente al río Humaya.

Una supervisión del avance de las obras que realiza gobierno del estado en el norte de Culiacán. | Cortesía

Cabe recordar que fue en enero pasado cuando en la colonia Lombardo Toledado, en los límites con la colonia El Mirador, el gobernador acudió para dar el banderazo de inicio de estos trabajos, en los cuales se invertirán 140 millones de pesos, para desviar por 1 mil 620 metros el caudal del arroyo El Piojo, para dar seguridad y tranquilidad a los habitantes de estas dos colonias, más la 16 de Septiembre, Los Alamitos, 6 de Enero, Las Cucas y Juan de Dios Bátiz.

Los trabajos consisten en la colocación de dos líneas de tubería de 2 metros de diámetro y un tramo de cementación, en una longitud de 1 mil 620 metros por toda la calle Antonio Serrano, desde la avenida Mar Caspio, hasta desembocar al margen izquierdo del río Humaya, con lo cual se desfogarán 25 metros cúbicos por segundo, un 35 por ciento del agua del arroyo, restándole volumen y fuerza.

Quirino Ordaz expresó que paralelo a esta obra, se construyen otras en Culiacán, como son el Dren Bacurimí, la cementación del arroyo López Mateos y el colector Agustina Ramírez el cual ya va en una segunda etapa.