Ofrecen asesoría legal a pacientes abandonados por el IMSS o Issste en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Daniel Cebreros Ordoñez expresó que los institutos de salud en Culiacán se enfocaron en atender los problemas de salud por COVID-19 y se olvidaron del cáncer y otros problemas de pacientes que ya tenían un expediente.

El Presidente de la Asociación Política de Abogados, manifestó que ante dicha situación la asociación está dispuesta de asesorar a las familias culiacanenses que han pasado por esto y que han perdido a seres queridos a falta de atención.

"Dejaron de lado a los pacientes que ya estaban siendo tratados como problemas de cáncer de diabetes y otras enfermedades simplemente les dejaron a la deriva y sin atención por atender a todas aquellas personas que cayeran por covid".

Manifestó que solo se les dijo a los pacientes que se resguardaran en sus casas ya que no estarían atendiendo pero no se preocuparon por lo que pasaría con estas personas que se sintieran mal y que no podían asistir a un médico particular.

Pues era la opción que estaban optando ante la falta de atención en el Issste y el Seguro Social asistir a un médico particular a pesar de tener un seguro médico el cual estaban pagando.

Dijo que muchos de los pacientes han fallecido por falta de atención y otros pacientes que tenían problemas empeoraron debido a la situación. Reiteró que son los directivos los que deben buscar una solución para evitar muertes que no son por Covid-19 y que de alguna manera tienen derecho a una atención médica.