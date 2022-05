¡Ojo, mucho ojo, no te dejes intimidar! Ayuntamiento no te puede embargar la casa de Infonavit

Culiacán, Sinaloa.- Si eres de los que debe el predial o agua potable y te llegó notificación del Ayuntamiento de que te van a embargar la casa, no te asustes, ni preocupes eso no ocurrirá explicó el director general del INFONAVIT, Carlos Martínez Velázquez.

Al ser cuestionado sobre este tema, el funcionario federal contestó: “ Lo de los ayuntamientos no, ese programa ya no está vigente. Antes había un programa especial, en donde precisamente por adeudos se podía hacer la ejecución de la garantía por parte del municipio y el INFONAVIT tenía acuerdo con los municipios, esos programas ya no suceden en esta administración”, expresó.

Martínez Velazquez también recordó que desde que llegó al cargo la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador fue que no se desaloja a nadie.

Aclaró que puede haber desalojo porque hasta noviembre de 2018 INFONAVIT vendía las carteras a terceros.

“Hay personas que su crédito lo sacaron con INFONAVIT en su momento, se vendió a un tercero y ese tercero es el que ejecuta, posteriormente, este tipo de acciones. No lo hace el INFONAVIT y en la gestión que encabezamos no hay un solo caso de los que nosotros como instituto hayamos mandado a un caso jurídico, simplemente un proceso civil hipotecario tradicional dura 5 años de litigio y los litigios que están en curso, están en curso que iniciaron en la administración anterior deben de seguir su curso por razones patrimoniales para el INFONAVIT, pero tenemos la disposición y esto que la gente lo sepa y que nos ayuden ustedes a informar, las personas que tenga voluntad de pago nosotros podemos hacer la gestión para sacarlos del juicio, que firmen un convenio de mediación y que se queden con su patrimonio”, expuso.

De acuerdo al funcionario el instituto no tiene que verse como era antes, un instituto que quitaba casas para subastarlas, ahora es un instituto que da patrimonio y que ayuda a las familias a formarlo.

“Entonces, en cualquier tipo de ese caso podemos revisar la particularidad, pero estoy prácticamente seguro que es de lo que se subastó en su momento y que va sucediendo en todos los estados del país. Me he encontrado con situaciones similares en otros estados y cuando investigamos resulta que son carteras vendidas por INFONAVIT. Se vendieron miles de casos en todo el país y que se han ejecutado porque hay terceros que son los dueños, el INFONAVIT ya no es dueño”, expuso.