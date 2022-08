Olegaria Carrazco niega presunta venta de plazas laborales de SEPyC en Sinaloa

Sinaloa.- La diputada federal de Morena, Olegaria Carrazco Macías rechazó la acusación de que presuntamente ofreció plazas laborales y pidió dinero para colocar a personas en la nómina de Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) de Sinaloa.

Se deslinda de fraudes

La legisladora exigió a quienes han sido afectados por presuntos fraudes que denuncien ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue cada una de las acusaciones que la involucran a ella sin tener ninguna responsabilidad.

Dijo que hace tres meses la buscaron una maestra identificada como Lupita Salazar, de Culiacán, y unos abogados que querían una reunión con ella. Tras encontrarse con ellos “me quedé con el ojo cuadrado con lo que me platicaban y que no estaba enterada”.

En ese momento, la diputada federal les pidió datos y nombres de los hechos narrados, y a los días se presentaron unos muchachos, uno de nombre Misael y uno de apellido Farfán, en la Ciudad de México, que se los habían llevado a trabajar y que no tenían dinero para solventar sus gastos.

“Le dije que andan haciendo y gastando lo que no tienen, me fueron a pedir apoyo para regresarse”, comentó que fue cuando se enteró de estos dos casos.

También, unas muchachas se acercaron porque querían “verme sobre unas plazas, pregunté qué plazas y les dije que las podía atender en la oficina de Mazatlán, y las atendí como mucho gusto”, precisó.

No ofrece plazas

Narró que en esas comunicaciones le preguntaban que pasaba con Graciela Domínguez, y le argumentaron directamente que la legisladora “ofrecía plazas” y ella respondió que “de ninguna manera, yo a ustedes, en primera, no las conocía y me dijeron que anduvieron en campaña, y mucha gente se integró a la campaña; andaba muchísima gente que me apoyó”.

Carrazco Macías pidió a los afectados que denuncien a quienes les entregaron ese dinero, en qué cuentas bancarias y a qué nombres.

