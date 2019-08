Olimpiada de matemáticas, sin apoyo a nivel local

Sinaloa.- A pesar de que estudiantes mexicanos han traído al país medallas de oro, de plata y de bronce, así como algunas menciones honoríficas en los pasados concursos internacionales, la Sociedad Mexicana de Matemáticas (SMM) actualmente necesita recursos para llevar a cabo sus actividades, puesto que Conacyt suprimió algunos apoyos a la organización.

Asimismo, existe una urgente necesidad local de incentivos para seguir llevando a cabo con éxito las actividades preolímpicas de preparación y entrenamiento de estudiantes en Sinaloa, que —a voz de los encargados y de los entrenadores, así como de los padres de familia de los concursantes— no es para menos revisar.

Panorama a nivel nacional

A causa de la eliminación de recursos sufrida recientemente, la SMM se encuentra en constante búsqueda de diálogo y apoyo para llevar a cabo sus actividades.

Hace algunas semanas lanzó una petición de apoyo a las sociedad civil e iniciativa privada para solventar los costos de asistencia de los participantes a los próximos concursos olímpicos en matemáticas, como el Mundial en Sudáfrica y la competencia Iberoamericana, pero también para la realización de la Olimpiada Nacional, que está próxima en noviembre del presente año.

Además, desde el portal del Twitter de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM), el 19 de agosto, la SMM hizo pública una solicitud de confianza y petición de apoyo al actual Gobierno federal, ya que planean expandir el programa para que llegue a más jóvenes dentro de los niveles de educación básica y medio superior en México.

Si bien la SEP anunció el pasado 12 de agosto su apoyo para OMM, y Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas, también se sumó a la causa, aportando para la Olimpiada Iberoamericana, de acuerdo con lo publicado por la SMM en sus redes sociales, el panorama a futuro para la organización de olimpiadas de matemáticas aún es incierto.

No hay certeza de recursos para la continua realización de actividades en la OMM, según afirmó María Guadalupe Russell Noriega, delegada de las Olimpiadas de Matemáticas en Sinaloa. Comentó en entrevista para este medio que también se está buscando diálogo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para completar recursos para las actividades futuras de la OMM. La doctora Lupita explicó que los recursos que faltan son los necesarios para cubrir los eventos propios a la organización de las olimpiadas y los concursos regionales, así como para cubrir viáticos de los estudiantes.

Necesidades en la localidad

Lupita Russell comentó que, si bien ahora se hacen públicas las necesidades económicas para llevar a cabo con éxito las olimpiadas a nivel nacional, en lo local, en la realización de los procesos internos de selección previos a la realización de las olimpiadas nacionales e internacionales, siempre han tenido dificultades, pues aunque ahora lo resienten más, desde siempre ha existido la incertidumbre para obtener la totalidad de los recursos que cubran hospedaje, traslado y alimentación de los participantes durante los procesos de preparación, mismos que han llegado a ser cerca de 900 en la olimpiada de secundaria y más o menos 300 en el certamen de nivel primaria, pero se logra salir adelante con el apoyo de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y el apoyo de los papás de los concursantes, quienes, en sus palabras, hacen un gran esfuerzo para que sus hijos participen.

Desgaste para la economía familiar

Esta necesidad de que en materia local se apoye a los esfuerzos de los participantes la reitera la madre de Karla Rebeca Munguía Romero, ganadora de la medalla de plata en la última olimpiada, séptima edición internacional de matemáticas, quien es originaria de Sinaloa: «Que un niño llegue a una competencia internacional conlleva mucho esfuerzo de él. Obviamente, hay mucha inversión de tiempo del niño y un desgaste económico para quien lo soporta; a veces tienes apoyo de la escuela, a veces no, y tienes que ver de dónde sacas, ver si hay alguna convocatoria, para algún apoyo de alguna entidad como el Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación (Inapi), pero los apoyos no siempre están y no siempre aplican», lamentó.

La madre de la también campeona en la Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe (OMCC) señaló que en los entrenamientos previos a estos concursos no han recibido apoyo formal de alguna institución u organismo, salvo aquellos otorgados por personas como el senador Rubén Rocha Moya y el delegado federal Jaime Montes Salas, a quienes se han acercado para pedir apoyo; sin embargo, Rebeca comentó que, en lo que va del tiempo desde que su hija fue seleccionada, han tenido que pagar de la bolsa familiar alrededor de 50 mil pesos, si no es que más, en traslados, alimentación y alojamiento de su hija en los preparativos, ya que la OMM cubre los gastos de los concursantes una vez han sido seleccionados para concursar nacionalmente o internacionalmente, pero no antes: «Para concursos internacionales, la SMM solamente cubre los gastos de traslado desde la Ciudad de México hasta el lugar del mundo donde se llevarán a cabo las olimpiadas, pero no se cubre el costo de la salida local hacia la Ciudad de México. Los entrenamientos previos para quedar seleccionada los paga la familia o patrocinadores, como senadores, pero no es apoyo constante ni seguro», afirmó.

Por su parte, Guadalupe Russell comentó que, si bien la UAS presta la infraestructura para llevar a cabo los entrenamientos, hay muchos gastos que quedan fuera, como los traslados, la alimentación y el hospedaje de los niños y los jóvenes que se entrenan para participar en los concursos, tanto a nivel local, como regional, nacional o internacional, y eso les toca a los papás, quienes acuden a instituciones a pedir el apoyo que necesitan, pero es difícil que se los otorguen: «Tenemos el problema que los muchachos que participan en la olimpiada no necesariamente son parte de la universidad, y esa parte genera luego confusión porque mucha gente dice “¿por qué vamos a apoyarlos si son parte de la universidad?”; pero no, los participantes de la olimpiada no necesariamente son estudiantes universitarios», dijo, pues aunque se entrenen en las locaciones de la UAS, representan a Sinaloa, no a la universidad.

Beneficios de participar en la OMM

Desde la visión de la madre de Rebeca, la olimpiada le ha permitido a su hija desarrollar una extraordinaria capacidad de razonamiento y una lógica para resolver problemas aplicables a cualquier situación, no solo a las matemáticas.

Lo mismo opina Crisanto Salazar Verástica, joven de 17 años que ha participado también en olimpiadas de matemáticas en certámenes internacionales y actualmente es entrenador de niños de primaria y secundaría, pues en lo personal se ha desarrollado mucho y, contrario de lo que se pudiera pensar, las matemáticas le han ayudado a fortalecer sus lazos sociales y a hacer comunidad con los compañeros que ha conocido en el camino, pero también con los participantes, sus papás y los maestros, quienes logran amalgamar una comunidad bastante unida, según refiere, y que es por ello que cada logro que obtienen lo sienten como si fuera de todos, porque lo es: «Me gusta mucho el hecho de que se ha creado una especie de comunidad científica, pero de jóvenes, nos compartimos problemas, nos estamos retando constantemente y nos enseñamos cosas».

Crisanto refiere que observa algo similar en los niños que el instruye de manera voluntaria y gratuita, a quienes prepara para los concursos y las olimpiadas de matemáticas.

Ante los recortes, piden valorar éxitos

Para la doctora Russell, la existencia de este tipo de programas ayuda en gran medida a la formación de futuros ciudadanos, que aplicarán sus conocimientos en distintos ámbitos, y que no hay que demeritar el hecho de sus necesidades actuales de recursos, y en lo que se afecta con los recortes a los programas. Russell explicó que tales recortes derivan de la política de austeridad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que le han tocado no solo a la OMM, sino a diversos programas en el país: «A nivel nacional han habido cambios, y estos cambios creo que han agarrado por parejo, no necesariamente se hizo conciencia de qué sí estaba funcionando bien y qué no, y se optó por quitar algunos apoyos o por hacer cambios en las cuestiones del lanzamiento de las convocatorias», expresó.

En efecto, las convocatorias lanzadas por Conacyt este año fueron diferentes a las de años anteriores [ver nota vinculada], y de las 512 propuestas participantes, solo aprobaron 38, quedando fuera de ellas la SMM, que, en consecuencia, desde sus redes sociales, pide que se observen los buenos resultados que han tenido en las olimpiadas internacionales en recientes certámenes y que a partir de ahí se consideren los apoyos.

La organización, a su vez, hizo la aclaración de ser una iniciativa con raíces sociales en el gremio matemático mexicano, y que sus acciones se articulan por personas que en su mayoría participan de manera voluntaria para dar vida a las distintas actividades dentro de la asociación, especialmente en la enseñanza de la ciencia de los números a los concursantes durante los entrenamientos.

En vista de las necesidades, tanto Lupita Russell como los participantes y los padres de familia piden a la SEP, al Gobierno federal y a la iniciativa privada que se sumen a las aportaciones para que las olimpiadas salgan a flote en todos los ámbitos.

Apoyo de Guillermo del toro

El pasado 24 de mayo, el cineasta Guillermo del Toro ofreció su apoyo a los participantes de las olimpiadas de matemáticas, dado que Conacyt se demoró y dio apoyos insuficientes para los viáticos.

Los concursantes respondieron de manera excelente, pues conquistaron medallas de oro, plata y bronce, así como menciones honoríficas, en el mundial de Sudáfrica al que asistieron.

Convocatorias; SMM no calificó para apoyos de Conacyt

Conforme a lo anunciado en el portal de Conacyt, el organismo habría publicado la Primera Convocatoria Nacional para Fomentar y Fortalecer la Vocaciones Científicas en abril de este año, y los resultados fueron publicados el pasado 17 de junio, recibiendo 512 propuestas, de las cuales fueron aceptadas 38.

La evaluación fue realizada por miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y especialistas en comunicación de la ciencia y la educación. La convocatoria dio prioridad a los proyectos incluyentes e innovadores que tuvieran énfasis en atender grupos subrepresentados, marginados y vulnerables, donde las propuestas de algunas sociedades y academias, entre las que se encuentran las que tradicionalmente organizan las olimpiadas, no fueron aprobadas por el comité evaluador.

Sin embargo, Conacyt informó que se están implementando mecanismos alternos para no perjudicar a niños y jóvenes que potencialmente participarían en las olimpiadas.

Además, ha invitado a las academias y a sociedades que quedaron fuera a elaborar nuevas opciones que permita integrarlas para darles continuidad. Conacyt comentó que la SMM participó con tres proyectos: dos no fueron aprobados y el tercero apenas alcanzó la calificación mínima de aceptación (6.0), marca no suficiente para la asignación de recursos, pues para ello se estableció una puntuación mínima de 8.0.

Sin apoyo

Sería la primera vez que en quince años que la SMM y la OMM se quedan sin recursos de Conacyt para llevar a cabo sus actividades (OMM).

Concursos

Del 30 al 2 de septiembre, una delegación de diez estudiantes de secundaria y preparatoria va a representar a Sinaloa en el concurso regional de la zona occidente en Guanajuato, Guanajuato, y si quedan seleccionados asistirían al concurso nacional del 5 al 10 de noviembre en la Ciudad de México.