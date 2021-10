Opacidad y falsa transparencia en el gobierno de Quirino Ordaz, acusan Morena y PAS

Sinaloa.- La poca transparencia caracteriza al gobierno de Quirino Ordaz Coppel y su discurso en el tema es falso, acusaron los grupos parlamentarios de Morena y del PAS. El del PRI aseguró que hay avances importantes en rendición de cuentas que se deben dimensionar.

Los señalamientos anteriores se hicieron durante la comparecencia de la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Yan Rubio, en el marco del análisis del Quinto Informe de gobierno.

En la comparecencia estuvieron el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sinaloa, Gene René Bojórquez Ruiz, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez.

Por el grupo parlamentario de Morena habló la diputada Cecilia Covarrubias González, quien además participó como moderadora de la comparecencia, en su carácter de presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana.

“La sociedad sinaloense, señora secretaria, ha enfrentado una simulación permanente de esta administración pública en materia de transparencia y rendición de cuentas”, le dijo a la funcionaria compareciente.

Como prueba de ello citó que en el gobierno anterior de Quirino Ordaz no había una Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, y en su lugar había una Unidad.

Esta unidad, subrayó, sin mayores pretensiones hacía lo mismo que la secretaría pero con menos recursos y con la misma intención de constituirse en tapadera del discrecional gasto público.

La secretaría ahora, observó, no evitó la disposición caprichosa del presupuesto.

Además, la diputada Cecilia Covarrubias puntualizó que el gobierno de Quirino Ordaz no ejerció un gasto racional y austero, y no privilegió la inversión en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

Lo que sí hizo, afirmó, fue incurrir en el dispendio, el gasto superfluo y la frivolidad.

Como prueba de ello citó obras faraónicas con las que se benefició a unos cuantos amigos y familiares, el derroche en propaganda personalizada y la quiebra del IPES y el ISSSTEESIN.

La diputada Alba Virgen Montes Álvarez habló a nombre del grupo parlamentario del PAS, y sostuvo que poco se ha podido avanzar en el combate a la corrupción y en ser más transparentes y con mejor rendición de cuentas.

Recordó que previamente han comparecido otros funcionarios del gabinete del gobernador Quirino Ordaz, y los señalamientos reiterados en su contra fueron precisamente la poca transparencia en el manejo de los recursos y de la poca información hecha pública por sus dependencias.

La falta de información en la Plataforma Nacional de Transparencia sobre contratos de obras, licitaciones, convenios, personal contratado por honorarios, listado de beneficiarios de programas de apoyo y programas sociales, entre otros documentos que deben ser parte de esta transparencia y rendición de cuentas, nos hacen dudar del informe de gobierno, observó.

Al hacer un desglose por dependencias, expuso que en el Portal Nacional de Transparencia de parte de la Secretaría de Desarrollo Social no existe una sola licitación pública, pese a reportar que se hicieron cientos de obras.

En la Secretaría de Obras Públicas, añadió, existe falta de información de casi mil millones de pesos en licitaciones

En la Secretaría de Pesca y Acuacultura no existe listado de beneficiarios, listas de contratos de honorarios.

Por parte del grupo parlamentario del PRI habló la diputada Concepción Zazueta Castro, quien reconoció que en materia de transparencia y rendición de cuentas la actual administración estatal registra logros importantes que se tienen que dimensionar a la luz de las nuevas circunstancias políticas, sociales y culturales de la entidad.

“Tan es así –aseguró-- que pese a la adversidad por la pandemia del Covid-19, lograron que los recursos ejercidos por el Ejecutivo del estado hayan beneficiado a los ciudadanos, y a la vez se haya avanzado en transparencia y rendición de cuentas”.

Le reconoció a la titular de la secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas el plan de acción preventivo que implicó la aplicación de metodologías, con el propósito de vigilar y comprobar que las acciones y programas se materializaran en beneficio de la población.

En su comparecencia, la secretaria María Guadalupe Yan afirmó que pese a las adversidades que significó trabajar en medio de una de las pandemias más devastadoras, se logró que los recursos públicos que ejerció el poder Ejecutivo en los planes y programas, lograran los impactos para beneficio de los ciudadanos sinaloenses, y se avanzó en Transparencia y Rendición de Cuentas.

Para obtener buenos resultados, expuso que se aplicaron metodologías, que rompieron paradigmas con lo tradicional, con el propósito de vigilar y comprobar que los impactos de las diferentes acciones y programas se materializaran en beneficios para la población.