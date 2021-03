Opinan que encuesta sobre el gobernador Quirino Ordaz es contradictoria

Sinaloa.- Si bien, hay opiniones que concuerdan con que los resultados obtenidos recientemente por la encuesta realizada cara a cara por Debate en cinco municipios de Sinaloa, la mayoría de los entrevistados, incluido el propio gobernador Quirino Ordaz Coppel, opinaron que los resultados no reflejan la realidad de la ciudadanía y que, de acuerdo con encuestas nacionales, los resultados de esta casa editorial resultan contradictorios.

Sobre la encuesta

La gente en la encuesta opinó que Quirino no volvería a ser electo de haber votaciones. Fue realizada a 1200 personas del 6 al 12 de febrero en zonas urbanas y rurales de los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Salvador Alvarado; del 6 al 12 de febrero en zonas urbanas y rurales de las localidades mencionadas, obteniendo resultados que reflejaron la descalificación del gobernador sinaloense en sus atributos personales, tal como su capacidad para resolver problemas y la honradez.

La perspectiva de los ciudadanos participantes en la encuesta dictaminó que su popularidad se encuentra en términos medios en cuanto a calificaciones del 1 al 10, obteniendo la mayor calificación en Mazatlán, con un 7.79, y sacando un 6.94 en Culiacán, ciudad donde obtuvo la calificación más baja.

Quirino Ordaz Coppel fue aprobado en los sectores de obras públicas, salud y educación, pero también reprobó los rubros de combate a la corrupción, seguridad pública, empleo y acciones contra la pobreza.

“Es razonable el rechazo”: Imelda Castro, Senadora por Morena

“De los resultados que nos ofrece el último estudio de EL DEBATE, solo puedo decir que comparto con los ciudadanos la decepción que deja este Gobierno en materia de combate a la corrupción y a la pobreza. Nos quedan a deber. Respecto a la evaluación de las cualidades del gobernador, creo que todo está dicho en el resultado de la pregunta de si volverían a votar por él. Es razonable el rechazo de un Gobierno que no atendió las grandes prioridades nacionales: abatir corrupción y pobreza. Es relevante su baja popularidad en la capital del estado”.

“Quirino se manejó bien”: Gerardo Ríos Ibarra, Dirigente estatal del PVEM

“El gobernador Quirino Ordaz, como todo político al final de su periodo, sufre un desgaste natural, que no es lo mismo al inicio que al término;pero, al final del día, la ciudadanía es quien favorece o castiga con el voto. Pero en mi opinión, se ha manejado bien y no puedo decir que este mal, pero todos sabemos de los descalabros que sufren sobre el proceso de desempeño”, dijo Gerardo Ríos, quien considera que Quirino sigue arriba de la media y que sí ha trabajado durante su periodo de Gobierno.

“Le fue bien a Quirino”: Manuel Cárdenas, Senador

“Se advierte que la aceptación del Gobierno que representa Ordaz Coppel se mantuvo constante con tendencia al alza moderada, manteniendo el comportamiento electoral con la opinión en ciudades como Culiacán, en la que la ciudadanía mal informada advierte las responsabilidades del alcalde como si fueran del orden estatal (...) Los temas de seguridad pública siguen siendo materia del Gobierno federal y el combate a la corrupción de una Auditoría Superior del Estado y una Fiscalía Autónoma, y ello, aún cuando no es la responsabilidad del Ejecutivo, le repercute el desempeño de esas instituciones ajenas a su mando”.

“Quirino sí apoyó”: Francisco Álvarez, Presidente Canacintra Culiacán

“En el sector industrial diferimos un poco a los resultados de la encuesta debido a que hemos tenido mucho apoyo por parte del Gobierno federal. Todos hemos trabajado en conjunto, cuidando que la economía siguiera funcionando y no nos viéramos perjudicados. Entendemos que en medio de esta pandemia muchos sectores se vieron afectados, y tal vez a raíz de ello se manifiestan las diferentes opiniones, pero nosotros no reprobamos dicha gubernatura”.

“En la calle reflejan otra opinión”: Quirino Ordaz Coppel, Gobernador de Sinaloa

“(La encuesta de EL DEBATE) la respeto, pero no la comparto porque, para mí, la mejor encuesta es la que está en la calle, y yo soy un gobernador que está mucho en territorio, y siento totalmente diferente a la gente a lo que dice la encuesta. Siento muy cercana y muy atenta, siempre muy puesta, y eso es para mí el reflejo de lo que marca una encuesta. El contacto con la gente y la respuesta de la gente”.

“Si estuviera yo encerrado en el escritorio, en Palacio, pues no tuviera quizá ese sentimiento, esa percepción. Además, independientemente, pues vemos muchos otros estudios, encuestas, de otras casas encuestadoras que también reflejan otra opinión. Respeto, hay de todo, pero para mí la encuesta está en la calle y esa me dice otra cosa. Sinaloa está en el lugar 26 de los estados más seguros. Han bajado drásticamente los niveles de inseguridad en todos los indicadores, ahí están los números, no lo digo yo. Que falta, siempre faltará, pero el avance está reflejado en esos indicadores”.

“Sigue siendo aceptado”: Apolinar García, Diputado Morena

“Pues, a pesar de haber atravesado esta turbulencia en la que nos envolvió esta pandemia por el covid-19, el gobernador Quirino Ordaz Coppel tiene un desempeño que la gente no lo desaprueba. Claro, le da una calificación muy baja, pero es un indicador de que sigue siendo aceptado en un sector considerable de la ciudadanía sinaloense”.

“Encuesta contradice”: Jaime Jiménez Santos, Economista

“Resulta algo contradictorio que sea de los gobernadores mejor evaluados a nivel nacional, y en su estado en esta encuesta salga negativo. Es algo contradictorio e ilógico. Sin embargo, yo creo que pudiera ser que esté un poco inmiscuido por el tema de las próximas elecciones y eso haya hecho que muchos de los entrevistados digan eso en cuanto a la opinión del gobernador”.

“Habría que analizar opiniones”: José de Jesús Ramos, Presidente Coparmex Los Mochis

“Lo plasmado en la encuesta publicada por EL DEBATE es un resultado que, hasta cierto punto, nos deja en duda respecto a la opinión ciudadana, pues en las encuestas nacionales el gobernador Quirino Ordaz Coppel ha salido siempre dentro del top 5 de los mejores gobernadores. Tendríamos que analizar de manera profunda las razones que llevaron a la población a opinar de esta manera y que nos dejan en que, si hoy fueran las elecciones, Quirino Ordaz no sería electo gobernador”.

“Fracción pro-AMLO influyó”: Jorge Figueroa Cansino, Pdte. de Asociaciones Gubernamentales Región Sur

“El gobernador siempre ha tenido muy buena aceptación entre los ciudadanos, por ello me sorprenden los resultados de la encuesta, que los sinaloenses digan que no volverían a votar por el mandatario”, opinó Jorge Figueroa , quien ve que a nivel nacional se le ha calificado como uno de los mejores gobernantes y que quizá la fracción dominante que hay a favor de AMLO haya influido en la opinión de habitantes de los principales municipios de Sinaloa.

“Servirá para rectificar”: Sergio Jacobo Gutiérrez, Coordinador PRI en el Congreso

“Felicito de nuevo al periódico EL DEBATE por este tipo de encuestas, que permiten evaluar el desempeño de las autoridades estatales. Aquí lo importante es aprovechar la información que nos brinda la encuesta para que se tomen las decisiones adecuadas. Como compañeros de partido, nosotros nos sentimos muy orgullosos del trabajo del gobernador Quirino Ordaz, que ha sido evaluado como uno de los mejores gobernares de México, por sus buenos resultados”.