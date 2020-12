Opinan sobre evaluación de posibles alcaldes de Culiacán

Sinaloa.- Una encuesta reciente reflejó que en Culiacán el político más conocido resultó ser Jesús Estrada Ferreiro; sin embargo, el mismo personaje ostentó a la vez la peor opinión desde la perspectiva de los ciudadanos, que también juzgaron a personalidades como Jesús Valdés, quien obtuvo la mejor opinión de los encuestados y quedó en segundo lugar de popularidad.

Destacó la atención hacia políticos como Sergio Torres y Aarón Rivas, por su aceptación y buena evaluación de la ciudadanía (Jesús Valdés obtiene mejor opinión, y Estrada la peor en Culiacán).

La encuesta fue aplicada para evaluar el reconocimiento de 190 culiacanenses mayores de 18 años sobre personajes políticos, y aunque otorgó datos relacionados con la popularidad de los representantes públicos, no refleja la tendencia de voto que en un futuro pudieran tener los ciudadanos hacia las figuras y las personalidades expuestas en la encuesta.

El total de personalidades evaluadas por Debate fueron 18. Además de los mencionados anteriormente, fueron tomadas en cuenta a figuras como Imelda Castro Castro, Roberto Cruz Castro, Carlos Castaños, Carlos Gandarilla García, Sergio Jacobo Gutiérrez, Edna Lizette Fong Payán, Víctor Antonio Corrales Burgueño, Joel Salomón Avitia, Marco Antonio Zazueta Zazueta, María Teresa Guerra Ochoa, Pedro Villegas Lobo, Robespierre Lizárraga Otero, Merary Villegas Sánchez y Nancy Yadira Santiago Marcos.

Las personalidades referidas en la encuesta dieron su opinión a este diario, originando diversas reacciones y expectativas a futuro por los resultados.

Seguir y trabajar por Sinaloa

"Este tipo de ejercicios son muy importantes, porque nos dan a conocer las áreas de oportunidad que tenemos para mejorar, los lugares en los que tenemos que reforzar nuestro trabajo. Recordemos que, tan solo hace unas semanas, Morena, en nuestro país, encabezaba las preferencias en más del 60 por ciento. Los mexicanos y los sinaloenses saben que, verdaderamente, estamos trabajando para verdaderamente transformar al país. Estoy convencida que Morena ganará en los próximos comicios. Los sinaloenses ya no queremos políticas de saqueo y corrupción; por ello los invito a defender este proyecto y busquemos el bienestar para todos, y así consolidar, en unidad, el triunfo este 2021 en beneficio de los sinaloenses".

Yadira Marcos, Diputada federal por Morena

Encuesta recoge sentires

"Tengo un profundo respeto por los ejercicios demoscópicos realizados por los medios de comunicación, como el periódico EL DEBATE, que tiene como fin ofrecer a la ciudadanía información útil rumbo al proceso electoral del 2021 en lo relativo a la competencia local. Subrayo dos cosas:

1) Las encuestas son tomas fotográficas de la realidad que no reflejan tendencias en el tiempo;

2) Como bien lo dice la reportera, el reconocimiento de personajes no es igual a preferencia electoral.

Agradezco el ejercicio y felicito a EL DEBATE por este gran esfuerzo de recoger el sentir del mercado potencial de electores en Sinaloa".

Imelda Castro Castro, Senadora de Morena

Me agradaron los resultados

"Yo, en realidad, en diferentes momentos he platicado con algunas de las personas que están en la política. Ha habido algunos acercamientos desde el 2018 con Morena. Ni me descarto, pero tampoco es algo que ponga en primer plano. No cierro totalmente la puerta, todo dependería de las condiciones en las que se podría dar, pero más que nada lo que voy a seguir haciendo es tener un compromiso con los gobernados y seguir trabajando desde la cancha de las organizaciones sociales. Me agradaron muchos los resultados de la encuesta. Agradezco que la gente me tenga en cuenta y que hayan opinado bien".

Teresa Guerra Ochoa, Activista social

Alienta a continuar

"Agradezco a EL DEBATE que me incluyan en este ejercicio ciudadano. Por un lado, me da mucho ánimo ver a nuestro aspirante a la gubernatura de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres, con un alto nivel de conocimiento, 62 por ciento, donde sus opiniones positivas duplican a las contrarias. Por mi parte, reconozco que me sorprende que el nombre de “Roberto Cruz” aparezca con cero negativos, eso me alienta a trabajar más fuerte para seguir creciendo y ganar. Sinaloa se merece empleados públicos que se atrevan a defender a nuestros ciudadanos".

Roberto Cruz, Delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Sinaloa

Esperaremos decisiones

"Valoro mucho que me hayan tomado en cuenta en la encuesta, pero aún no se ha definido nada en el partido. Aún no se sabe si va a ir en coalición, y esto es algo que se tiene que definir primero. Claro que me gustaría participar para la candidatura de la alcaldía. He tenido muy buenos números en las votaciones, y algo muy importante es que los votos han sido genuinos, porque no he gastado grandes cantidades de dinero en campaña, y lo que he hecho es tener mucho contacto con la población. Esperaré para ver qué se decide".

Robespierre Lizárraga Otero, Regidor por el PAS

Veremos propuestas futuras

"Me sorprendió haber aparecido en la encuesta, porque he andado alejado de la vida pública y he trabajado de forma interna en mi partido. Claro que sí me gustaría una propuesta para un cargo de elección popular, pero me gustaría más ir al legislativo que a la alcaldía. En la actualidad me gusta lo que estoy haciendo, es algo que disfruto, y si mi partido me elige para un puesto de elección, pues sí participo. Me agrada que las personas que me conocen todas hayan tenido una opinión favorable de mí, y eso es algo que valoro mucho".

Joel Salomón, Regidor del Ayuntamiento de Culiacán por el PAS