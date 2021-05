Opinan sobre las encuestas de El Debate sobre preferencias electorales en Sinaloa

Sinaloa.- La reciente encuesta de Debate para las alcaldías de Culiacán y Navolato mostró diferencias de la preferencia de la gente. Los partidos políticos que apoyan en la contienda por la gubernatura no lo replican para las presidencias municipales.

En el caso de Culiacán, el candidato favorito es el abanderado del PRI, PAN y PRD, Faustino Hernández López, con seis puntos porcentuales de ventaja sobre Jesús Estrada Ferreiro, de Morena y PAS. Mientras que para Navolato, quien lidera las preferencias es Jesús Rigoberto Mejía, candidato del PRI y PRD; seguido de Aarón Aldana Castro, postulado por Movimiento Ciudadano.

Sobre este ejercicio estadístico, opinaron aspirantes a la alcaldía, así como personas de la sociedad civil de Culiacán.

Jesús Estrada Ferreiro, Candidato de Morena a la alcaldía de Culiacán

“Las encuestas mías van dos a uno ganando yo y Morena en Culiacán, y mi proyecto es el bienestar. Se requiere trabajar muy duro en el tema de salud, prevención del delito, seguridad pública, continuar con el alumbrado público. Las encuestas publicadas no me preocupan, no puede ser que un día saquen que vamos al 2 por 1 y hoy digan que Faustino me lleva 6 puntos de ventaja, pero la gente sabe quien es el PRI, PAN y PRD”.

Faustino Hernández, Candidato de PRI, PAN y PRD a la alcaldía de Culiacán

“Los resultados de la encuesta muestran con transparencia y es el reflejo que opina la ciudadanía, que se hace sentir halagado y motivado, ante la credibilidad que tiene EL DEBATE. El porcentaje de 21.67 de que van a votar por mí, es muy importante, pero vamos a ir por más y estoy seguro de que los culiacanenses están retomando la mejor propuesta de un gobierno humano, transparente, honesto y que escucha a los ciudadanos”.

Miguel Ángel Millán, Candidato del PES a la alcaldía de Culiacán

“Estamos trabajando muy duro todos los días, pero hay muchas limitaciones. Tenemos muy bajo presupuesto, tenemos un equipo muy pequeño de campaña y somos emergentes en la cuestión política porque no tenemos una trayectoria. Yo lo sigo diciendo, no soy político, pero para mí se me hace muy bien estar en el sexto lugar de ocho. Yo quisiera estar más arriba, pero esto para mí es un triunfo. No soy político de carrera y la gente no tiene bien definida mi persona”.

Jesús Rigoberto Mejía, Candidato de PRI y PRD a la alcaldía de Navolato

“Nos sentimos muy contentos porque es el resultado en equipo que hemos venido haciendo de la mano de la ciudadanía. Realmente, lo que nosotros vemos es la gran aceptación que estamos teniendo por todas las comunidades, ejidos, campos pesqueros y colonias de Navolato que hemos visitado. Claro, sin dejar de bajar la guardia, sino al contrario, hay que intensificar más el trabajo. Lo bueno es que queda claro que la ruta y el contacto directo con la gente, con la ciudadanía, pues realmente está funcionando de manera positiva”.

Gabriel Campos, Candidato de RSP a la alcaldía de Culiacán

“Es una encuesta buena en donde los dos candidatos que van en primer lugar no llevan ni el 30 por ciento de los encuestados y Ferreiro pues lleva 15, entonces, ahí también es analizar las opiniones malas de cada candidato. Va a cambiar mucho porque ahorita es cuando se echa todo el trabajo al proceso electoral, entonces sí cambiará mucho y vamos a superarnos nosotros y vamos a estar a favor”.

Teresa Guerra, Abogada, defensora de derechos humanos

“Cuando se trata de los candidatos a la alcaldía en Culiacán, se ve que tiene un antivoto, un rechazo”. También manifestó que “Morena eligió mal su candidato a la alcaldía”. Le llama la atención que Morena ganó la alcaldía de Navolato en 2018, y en la reciente encuesta se sitúa en el cuarto sitio de preferencias, significaría que “la candidata que lleva no es la que goza de la mayor popularidad”.

Eliazar Gutiérrez Angulo, Candidato del PT a la alcaldía de Navolato

“Reconozco la seriedad de EL DEBATE para hacer las encuestas, pero si las mismas fueron hechas en la cabecera municipal, es por eso los resultados;pero nosotros andamos fuertes en las sindicaturas. Las personas se acercan conmigo y me dicen ‘claro que te vamos apoyar, Eliazar, cuenta con mi voto y con el de mi familia porque siempre nos atendiste, siempre nos diste la mano y fuiste cercano a nosotros´".

Aarón Aldana Castro, Candidato de MC a la alcaldía de Navolato

“El resultado de la encuesta es porque he trabajado por varios años en atender a la gente de forma gratuita, dándoles alimentos, consulta médica, medicamentos, traslado de pacientes, tengo un albergue, me he desempeñado de una manera ejemplar, a diferencia de todos esos políticos que han estado en puesto de Gobierno y que no han metido la mano a la bolsa para beneficiar un peso a la gente de Navolato”.

Tiago Ventura, Presidente Sinaloa Incluyente A.C.

“En lo personal, espero que no gane Faustino Hernández, pues no tiene perspectiva de género, no es incluyente, no es aliado de la diversidad. Recordemos que votó en contra del matrimonio igualitario. Sería lamentable que gobierne Culiacán”.

Elizabeth Ávila Carrancio, Coordinadora estatal de la Red por la Igualdad Sustantiva

Menciona que el candidato a gobernador Rocha Moya posee un “arrastre”, a diferencia del PRI y el PAN, niega el fenómeno del voto cruzado. “Nunca se ha dado una conducta de cruce de voto tan marcada como nos lo muestra este estudio”.

Elizabeth Montoya Ojeda, Candidata de MC a la alcaldía de Culiacán

“Vamos a dar la sorpresa el 6 de junio, de eso no tengo la menor duda. En mis recorridos por el municipio, la gente me dice que vamos bien, que ya quieren un cambio y que ya es hora de las mujeres. Hay muchos indecisos y confiamos en que ellos me elegirán como su presidenta municipal. En mi caso, voy a seguir en campaña, trabajando duro, teniendo el contacto con la ciudadanía y dando a conocer mis propuestas, las cuales están enfocadas en todos los sectores. No tengo duda, vamos a ganar. La mejor encuesta será la del 6 de junio”.

Humberto Aramberry, Candidato del PT a la alcaldía de Culiacán

“Creo que es un ejercicio completamente respetable, una medición realizada por un periódico particular como es EL DEBATE, que tiene cierta trayectoria y prestigio. No la ponemos en duda, tampoco la corroboramos. Nosotros creemos que la mejor encuesta va a ser el 6 de junio. Creemos que las mediciones también pueden estar un poco acercadas a la realidad, sobre la percepción ciudadana en cuanto a los candidatos y, pues, vamos a esperar al 6 de junio para ver los resultados, que eso es lo que realmente cuenta, los que se reflejan en la urna”.