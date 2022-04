Oposición son traidores a la patria, racistas, elitistas y groseros, acusa la diputada de Morena, Yadira Marcos

Culiacán, Sinaloa.- La colocación de la corona de muertos e insultos no son incitados por Morena, sino son los ciudadanos que están molestos por el actuar de la Oposición (PRI-PAN-PRD-MC) y no por una campaña de odio, debido a que son traidores a la patria, racistas, elitistas y groseros, afirmó la diputada federal, Yadira Santiago Marcos.

Aclaró que quienes han incitado la campaña de odio por muchos años son los partidos políticos de oposición, y siempre han malinformado e inventaron que llevó a pagar de lo que ahora ellos se quejan contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"La oposición solamente atiende a los intereses particulares de sus partidos políticos y de personas", comentó la legisladora de Morena, al rechazar que ellos estén fomentando una campaña de odio.

Leer más: Intensa vacunación contra el covid-19 en la ciudad de Culiacán

"No vengan aquí a rasgar las vestiduras de esos son unas blancas palomitas, no en realidad, ellos siempre han incitado al odio a los ciudadanos y no nos bajan a los ciudadanos con términos despectivos, que eso sí, es incitar al odio", ratificó.

Expresó: "Hoy los ciudadanos simplemente les exigen que actúen en forma correcta y que no sigan siendo traidores a la patria, y pues si les queda el saco, que se aguanten, porque son traidores a la patria".

Este término viene en la Constitución Política de México cuando se intenta o se entregan los recursos del país a los extranjeros, eso es un traidor a la patria y no se está inventando nada y solamente se les está diciendo lo que les corresponde, agregó la morenista.

Atribuyó que las supuestas agresiones que están denunciando la dirigente del PRI, Cinthia Valenzuela; Roxana Rubio del PAN y Oner Lazcano del PRD, son simplemente manifestaciones de los ciudadanos y son libres de expresarse.

"Si ustedes ven videos de cómo se comporta de oposición de racista, elitistas y groseros, y es una incongruencia que ahora pidan respeto", comentó Santiago Marcos.

Leer más: Joaquín arreglará su casa con la pensión en Culiacán

Insistió que actualmente en México se disputan dos proyectos de nación, uno a favor del pueblo y otro totalmente en contra.

Las y los diputados de Morena y aliados comprometidos con las y los mexicanos votamos a favor de la reforma eléctrica, y es lamentable que la Coalición Va por México dieran la espalda al pueblo de México y votarán en contra, que llevó a verse imposibilitados para reformar la Constitución de México, finalizó.