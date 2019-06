Organizaciones agrícolas anuncian movilización a la CDMX: Faustino Hernández

Culiacán, Sinaloa.- Derivado del incumplimiento del Gobierno Federal para efectuar la comercialización pendiente de 1.5 millón de toneladas de maíz en el estado las 15 organizaciones agrícolas sociales y privadas del estado acordaron movilizarse a partir de este próximo lunes a la Ciudad de México.

Durante el encuentro sostenido por Organizaciones Agricolas en la sede de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (Caades), posteriormente el dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias Faustino Hernández manifestó que ante la incapacidad del ejecutivo federal para mandatar a los acopiadores la compra del grano pactado, los productores Sinaloenses se encuentran en la incertidumbre motivo por el que se acordó la gestión directa con el presidente Ándres Manuel López Obrador.

A raíz de la situación que atraviesa el sector agrícola, productores podrían llegar a caer en cartera vencida ante el incumplimiento de pago de los créditos adquiridos para producir en este ciclo detalló el también diputado local.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

La necesidad y urgencia para saldar las deudas dijo esta obligando a los hombres del campo a realizar venta libre de la producción, lo que ha generado oportunidad para los industriales de evitar la compra a través del ingreso objetivo de 4 mil 150 pesos fijados.

Foto: El Debate

De acuerdo a información originada en el sector acopiador, la negativa de compra en el cuarto periodo de ventanilla se debe al adeudo que mantiene el gobierno federal y que posiblemente el día de hoy empezaría saldarlos. }

Pese al encuentro que mantendrá este próximo viernes en Mazatlán entre el Coordinador de Sader Arturo Puente y líderes agrícolas el pacto de movilización continuará vigente para el próximo lunes.

Por su parte el presidente de Caades Gustavo Rojo precisó que los productores Sinaloenses no desean más renuniones con funcionarios, por que anunció que no regresarán de la Ciudad de México hasta no obtener el resultado esperado; la contratación del 1.5 millón de toneladas.