Organizaciones provida solicitan a Rocha Moya no despenalizar el aborto en Sinaloa

Sinaloa.- Las organizaciones provida solicitaron este miércoles una audiencia con el gobernador Rubén Rocha Moya para que no vaya a publicar las reformas a la fracción I del artículo 4 BIS A de la Constitución Política de Sinaloa y a las leyes del Código Penal y de Salud, en el caso de que el Congreso del Estado apruebe la despenalización del aborto, que presuntamente será subido a Pleno el próximo 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer.

Además, solicitaron al secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, que los reciba para que informe si es procedente legalizar la interrupción de la vida a partir de la semana 14, como lo propone el grupo parlamentario de Morena.

Ana Laura Hernández Meijueiro de la asociación Vía Familia dijo que ya se atendió el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y únicamente buscan invisibilizar a la mujer sin colocar candados.

Negó que algún grupo provida este acosando a los diputados locales con cadenas de oración en sus teléfonos personales ni otras acciones, y sentenció que hasta ahorita "no han convocado a la gente en acciones, que no es amenaza".

Acusó a los colectivos feministas locales de promover en redes sociales el aborto clandestino, con incentivar el uso del medicamento misoprostol.

Se quejaron de que en varias ocasiones le han enviado oficios a Rocha Moya y nunca le ha contestado, que aseguraron que no está enterado del contenido de la iniciativa que se pretende aprobar en un días y se e

Por su parte, la panista Nelba Osorio Porras se quejó de que el Parlamento Abierto convocado por el Congreso del Estado, fue puro trámite y no tomaron en cuenta los argumentos que dieron las organizaciones a favor de la vida, que aseguran no recurrieron a expresiones religiosas ni ideológicos, sino científicos.

Manuel Ricardo Ramos Avena de la organización Prolife Army coincidió que el Parlamento Abierto realizado el pasado 29 de enero, fue un mero acto protocolario para que los diputados pudieran lavarse las manos, argumentando que sí escucharon a la población.

Aseguró que existe un dictamen de la despenalización del aborto ya elaborado de 70 hojas, que esta completamente ideologizado, sin sustento médico y científico, con argumentos pseudo jurídicos con una legislación interpretada a su conveniencia para justificar el asesinato en el vientre materno, distrazándolo con falacias, cambiando los conceptos y por palabras más agradables para el oído, que confunden y manipulan.

Anticiparon que no van a permanecer pasivos ante esta situación que aqueja en el estado, y no van a permitir que "nos den atole con el dedo", porque no se puede permitir un gobierno que promueve la violencia al más indefenso y que no les importan sus mujeres equiparándolas con "personas gestantes".

Por la organización Iniciativa Ciudadana, Martín Mendoza Michel dijo que la despenalización del aborto es una bandera política que desnaturaliza la vida humana, y que el estado no tiene que ser omiso y no actuar con ideologías.

Convocaron a gran manifestación el próximo 8 de marzo a las 10:30 horas, como medida de presión para los legisladores que acudirán al Congreso.