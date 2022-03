Organizan la primera Expo Market de Belleza para recaudar recursos a favor de la mujer en Culiacán 

Culiacán, Sinaloa.- Con la finalidad de apoyar al Centro de Justicia para las Mujeres, empresarias y emprendedoras estilistas de Culiacán se unieron para realizar la primera Expo Market de Belleza en la ciudad capital del estado.

El evento se realizará el próximo lunes 28 de marzo en un horario de 12:00 a 21:00 horas y se llevará a cabo en el salón de eventos Efora Center, mismo con el que se buscará recaudar fondos para el beneficio de las mujeres.

En el evento participarán más de 40 emprendedoras y marcas locales que expondrán sus productos de todo tipo para trabajos de estética y salones de belleza.

Ytzel Ibarra Martínez, la organizadora del evento comentó que habrá premios, rifas y descuentos para las asistentes, por lo que invitó a todas las mujeres por el gusto de la belleza como quienes deseen aprender mayores conocimientos de emprendimiento de sus negocios acudan al evento dónde además de poder adquirir diversos productos podrán participar en talleres de emprendimiento y administración de negocios.

Señaló que la idea inicial de este evento es para apoyar a las mujeres sobre todo que conozcan qué hay un centro especializado para apoyarlas en caso de requerir ayuda por maltrato o violencia.

Finalmente especificó que durante la pandemia el gremio de los estilistas fue severamente afectado al no poder dar ningún servicio y que las personas no asistían por no poder salir, por lo que buscan con este evento reactivar la economía del gremio de los estilistas además de apoyar la causa del Centro de Justicia para las Mujeres dónde cuentan con diversas especialidades de canalización para el apoyo a la Mujer.