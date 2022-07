Óscar Loza, de la generación del 68, tiene 50 años como activista en Sinaloa

Sinaloa.- Son 50 años los que respaldan a Óscar Loza Ochoa como activista y defensor de los Derechos Humanos en Sinaloa. Esta vocación, como él la denomina, la inició desde el año 1972, cuando su padre le pedía que saliera de la escuela y lo acompañara a los mítines que se hacían en la plazuela Álvaro Obregón.

¿Cómo inició con el activismo de Derechos Humanos?

Inicié en el año 1972. Soy parte de una generación, la de 1968, donde hubo mucha participación social y el sistema político y la economía entraron en una crisis; comenzó a tener muchas dificultades, por un lado, porque era muy antidemocrático y las nuevas generaciones ante los problemas económicos comenzaron a exigir mayor participación; la respuesta del estado fue con la represión y masacre del 2 de octubre. Yo en realidad comencé a participar no en cuestiones de derechos humanos, pero sí en cuestiones sociales. En Sinaloa se planteó que había que permitir la democracia y hubo un ensayo muy importante en Culiacán. Hubo 2 candidatos del PRI, se formó una asociación Francisco. I. Madero, que Enrique Peña encabezó y tuvo su candidato. El gobernador Sánchez Celis, quien era de mano dura, tuvo su candidato. También mi padre se vio envuelto en esa aventura. Yo estudiaba por las tardes en la escuela Tipo y los mítines eran por la tarde en Catedral. Mi padre me pedía que asistiera y me tocó ver esas cuestiones. Cuando entré a la preparatoria participé en los diversos movimientos sociales estudiantiles.

¿En qué movimientos ha participado?

Soy de los pioneros del movimiento de las Desapariciones Forzadas. En 1975 surge la primera desaparición forzada en Sinaloa y fue una mujer: la maestra Lourdes Huerta. Había madres que tenían hijos desaparecidos del TEC y de otras universidades. Junto a otros compañeros logramos unirlas y formamos el Comité de Madres con Hijos Desaparecidos en Sinaloa, en el año 1977. Hay tres etapas de la desaparición forzada, que se dio de 1975 a 1979 con 42 desaparecidos; después, de 1984 al 2003, con 87 casos, y del 2006 es cuando comienza la guerra de (Felipe) Calderón contra el narcotráfico, con decenas de miles de personas desaparecidas.

El tema de la desaparición forzada es delicado, ¿Durante esta lucha junto con las madres de familia de hijos desaparecidos hubo amenazas hacia su persona?

Sí. En una ocasión, cuando andaba de novio con mi señora, veníamos caminando por la Kz4 y al llegar a la capilla de San Francisco, se paró un carro y una persona me puso una pistola en la cabeza, pero por fortuna no pasó de la amenaza. Esa fue una ocasión, tuve órdenes de aprehensión, amenazas directas y ni modo de no creerlas porque perdí a tres compañeros luchadores como Norma Corona, Jesús Jacobo y Jorge Aguirre. Sin embargo, yo siempre he llegado a la conclusión de que no puedes retirarte de algo que es vocación.

¿Ha sentido miedo?

¿Miedo? Todos tenemos miedo. Yo he señalado que el sentimiento más humano y el que te hace poner el pie en la tierra es el miedo y obviamente he tenido miedo. Lo he sentido y experimentado en muchas ocasiones, sin embargo, he dicho: “hay que buscar estirar esa cuerda donde estás trabajando hasta antes donde reviente”. Yo soy un sobreviviente de esta lucha y el miedo me ha permitido tener esos pies en la tierra y decir: ‘hasta aquí’. El riesgo de morir en varias ocasiones se ha presentado.

¿Su familia le ha pedido que se retire de estas luchas?

Sí. Hubo un momento difícil, que fue cuando mataron a Norma Corona. Un día que llegué a mi casa, la encontré saqueada y mi hija mayor, que ya falleció, lo primero que hace es llorar y decir que existe para mí ese riesgo. Incluso uno de mis hermanos, en representación de los demás, vino a Culiacán a decirme que me vaya a Estados Unidos, que es lo que han acordado y que ellos se encargarían de apoyarme económicamente mientras consiguiera trabajo. Pero hay momentos que los definen a uno. A mí en lo particular, eso me definió. Yo les dije que les agradecía mucho a todos mis hermanos que se preocuparan por mi integridad y la de mi familia, pero, si me retiraba y me iba, ya uno no es el mismo, y me quedé con todos los riesgos que implicaba.

¿Qué lo impulsa a continuar a pesar de que hay mucha impunidad?

Yo lo que digo es que en esta lucha, hay claroscuros, no todo ha sido pérdida. Antes no había legislación sobre derechos humanos. Ha sido un costo muy alto, porque han muerto muchos compañeros, otros desaparecidos, en la cárcel y han sido perseguidos, pero bueno, ahí está la legislación.

El Perfil

Óscar Loza Ochoa, Activista y luchador social

* Nombre completo: Óscar Loza Ochoa

* Lugar de nacimiento: Culiacán, Sinaloa

* Edad: 69 años de edad

* Fecha de nacimiento: 8 de noviembre de 1952

* Trayectoria: Economista. Tiene una especialidad en Derechos Humanos. En los periodos de 1990 al 2003, y del 2003 a 2007 fue presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos.