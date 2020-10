Osvaldo tiene 20 años vendiendo cocos en las calles de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.-La venta de cocos preparados es un trabajo decente y honrado que agradece tener Osvaldo Millán Valenzuela de 66 años de edad, pues aseguró que a sus 20 años de trabajo como vendedor de cocos no se ve haciendo otra actividad para salir adelante.

El adulto mayor se encuentra de lunes a sábado por la Avenida Teófilo Noris a un costado de la plazuela Rosales del centro de Culiacán, con el fin de poder adquirir algo de recursos y así subsistir ante las dificultades económicas por la falta de ventas que se tiene actualmente.

"Yo me siento feliz con mi trabajo, es pobre y a veces no saco nada vendo poco, pero gracias a Dios nunca he tenido que robar o hacer algo para comer, prefiero trabajar y salir todos los días a la calle", expresó.

Osvaldo dijo que, pese a que con los tiempos de pandemia las ventas son mucho menor, no deja de salir a la calle y luchar por conseguir algo de dinero para la comida.

"Antes en este punto yo vendía los 10 a 25 cocos diarios, era un buen punto para vender ahora no es así, pero ya tengo 20 años aquí y de aquí no me muevo, vengo y lo poquito que vendo es para comer y surtir de nuevo", indicó el adulto de 66 años de edad.

El vendedor de cocos expresó que su familia vive lejos por ello el solo tiene que salir a la calle y luchar para salir adelante; "desde los 12 años me dedicó a esto, y la pobreza me tiene aquí, pero tenemos que luchar para salir adelante venda o no se tiene que buscar".

Indicó que no le pone precio a la venta del coco pues hay quienes se lo pagan a 50 o no solo 35 a como le ofrezcan, ya que hay personas que le dan buena propina al no vender mucho.

Osvaldo en medio de la preparación de un coco/El debate| Foto Cristina Félix

Agregó que hay días que vende un coco, pero sale con más ganas para vender más u otro, el miedo ante la contingencia no lo detiene, explicó que al tener toda una vida en el comercio de calle ya está acostumbrado y no se atiene a que le llegue apoyo.

Por último, el adulto señaló que a pesar de tener mucha necesidad prefiere que las personas le hagan consumo para subsistir, pues la vida siempre se la ha ganado con el sudor de su frente por lo que prefiere que las personas que desean apoyarlo acudan a su puesto de cocos y le consuman.