PAN Sinaloa critica organización de autoridades ante pandemia

Culiacán, Sinaloa.- El Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada Vega, señaló en conferencia de prensa que los ciudadanos están “a la buena de Dios” ante la pandemia generada por el virus del Covid-19, ya que los comités de salud no sesionan como deben y las autoridades no han sabido marcar la pauta, resaltó que no hay una coordinación real con la federación, los funcionarios no se hacen presentes.

“El Comité de Salud a nivel estatal deja mucho qué desear, ya que no hemos visto que atiendan el problema de manera directa, estamos prácticamente en un ‘sálvese quien pueda’ cada quien para su lado y cada quien atiende la pandemia ‘como Dios le dio a entender’ y eso no es lo que tiene que hacer la entidad federativa, tienen que asumir su responsabilidad y entender que tienen que actuar con alta responsabilidad”.

Precisó que en Sinaloa desafortunadamente son pocos los comités de salud que sesionan de manera permanente, los hospitales están llenos, la curva de contagio no baja, la pandemia en el estado está muy lejos de que termine, mencionó que incluso en algunos municipios no entendieron la importancia de la permanencia de estos comités de salud y no los integraron de manera adecuada, dejando de lado la magnitud del problema que se venía encima.

Juan Carlos Estrada mencionó que por falta seriedad de los gobiernos y por dejar el problema de salud que se atraviesa en el libre albedrío de la gente, se está escapando de las manos con casi 21 mil muertos registrados después de que dieron por culminado el programa de Susana Distancia.

“No deben de dejar esto en manos de la gente, tienen que poner el ejemplo el gobernador y el presidente de la república, se han relajado… no es posible que desde que se anuncia la federación el término del programa Susana Distancia, desde ese día para acá, casi tenemos el 70% de los fallecimientos, hay más de 20 mil muertes y eso quiere decir que el gobierno se relaja y deja esto en las manos de los ciudadanos, aquí están las consecuencias”

Estrada Vega indicó que en los estados y municipios que gobierna el PAN, se hicieron acciones rápidas y precisas para combatir la pandemia.

Dijo que en Acción Nacional siempre buscarán hacer propuestas para mejorar el entorno y la calidad de vida de los ciudadanos, es por ello que el PAN propondrá de manera formal activar a la sociedad. Indicó que junto con el Alcalde panista de El Rosario, Manuel Antonio Pineda Domínguez, han estado analizando la posibilidad de proponerle al gobernador acciones para que las personas se activen físicamente y en el tema de nutrición.

“Desde los cabildos, desde el congreso local, desde el congreso federal, a través de los estados que nosotros gobernamos, vamos a estar haciendo hincapié en el cambio de hábitos, hay que tener hábitos más sanos, porque si hay de otra y tenemos que hacerlo cerrando filas porque esto es un problema muy serio que tenemos que resolverlo juntos”.

“Los saldos negativos que deja la pandemia del Covid 19 en Sinaloa y en todo el país, son porque desafortunadamente desde que inició el problema no se han tomado las acciones correctas, siendo nuestra entidad una de las más golpeadas de todo México por esta enfermedad”.