PAN exige esclarecer el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez: "Alguien está mintiendo y encubriendo"

Sinaloa.- Como reprobable, falta de coordinación entre los gobiernos federal y estatal, "alguien está mintiendo y se está encubriendo" en la investigación del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, que es la tercera ocasión que se equivoca en los informes sobre el esclarecimiento del caso, al decir la funcionaria federal que ya había detenidos y minutos más tarde desmintieron, que muestra la presentación de resultados a "la ligera", señaló la presidenta del PAN Sinaloa, Roxana Rubio Valdez.

La declaración de la integrante del gabinete de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a que la fiscal Sara Bruna Quiñónez, saliera a realizar las precisiones del avance de la investigación en este tema de gravedad, como es el homicidio de un comunicador.

Precisó que la federación y el gobierno estatal tienen que cumplir con su responsabilidad y resuelvan con seriedad la investigación, porque en la Mañanera que realizó López Obrador en Culiacán y en la Semanera del gobernador Rubén Rocha Moya, se comprometieron a dar resultados el 7 de junio y no lo hicieron.

Acción Nacional exige justicia para el columnista de Debate y "no quiero pensar mal, que alguien está mintiendo y encubriendo, y sino no tienen información no salgan a engañar a los medios y hay que decir la verdad, aún no tenemos la información", sentenció.

Ya pasaron los siete días y no hay nada, insistió la panista, y que se proceda a decir la verdad en la investigación, que quizás sea falta de coordinación y lo que ve la sociedad, se piensa que algo se está escondiendo y se haga pública la verdad.

Lo anterior, lleva a que no haya credibilidad en este caso y las autoridades lo deben de tomar con seriedad, en algo muy doloso para los ciudadanos.

Calificó como reprobable que, en el pleno día del Día de la Libertad de Expresión, los informes que dio la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana a través de Rosa Isela Rodríguez.