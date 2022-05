PAN: la estrategia de "abrazos y no balazos" de AMLO no funciona en Sinaloa

Sinaloa.- Al criticar que la estrategia de seguridad "abrazos y no balazos" no funciona ante la delincuencia organizada y los rateros que se están metiendo a las casas, el Partido Acción Nacional (PAN) envió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador que mire en su gira por Sinaloa, y no venga solamente a turistear, porque todo está descontrolado y que el gobernador Rubén Rocha Moya realice cambios en el gabinete de seguridad, "porque algo no está funcionando".

Roxana Rubio Valdez, presidenta estatal del PAN, primero le pidió a AMLO que resuelva los conflictos políticos internos de Morena, entre el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro y el Congreso del Estado, y que traiga dinero a Sinaloa.

También invitó a Rocha Moya a realizar los ajustes entre los titulares de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General del Estado, debido a que hay fallas y sino va a cambiar las estrategias que cambie a los estrategas.

El país tiene muchos problemas y está de remate volteado en el tema de la salud, en la seguridad y "ya ven lo que pasó en Culiacán, no solamente en Sinaloa, en todas partes", manifestó.

A nivel nacional, el país y en el estado se encuentran muy preocupados por la violencia y hasta las personas tienen miedo dejar sus casas, debido a que se están introduciendo delincuentes a robar, que se atribuye a la falta de coordinación en seguridad y salud.

Te recomendamos leer:

"Los abrazos no están funcionando con los delincuentes y por favor cambie la estrategia para que la baje a los estados, que ayuden", precisó al criticar la desaparición de los programas de seguridad como Fortaseg y otros para los municipios que funcionaban para otorgan los recursos económicos a programas electoreros. El gobierno federal tiene que ayudar al estatal, porque no hay recursos para nada.