PAN lamenta insistencia de autoridades para regresar a las aulas en Sinaloa;es imposible

Sinaloa.- Resulta imposible para muchas escuelas en Sinaloa reactivarlas para el regreso a las clases presenciales a partir del 30 de agosto, afirmó el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Estrada Vega, quien calificó de imprudente que las autoridades federales y estatales insistan que los padres de familia lleven a sus hijos a las aulas ante el inicio del ciclo escolar 2021-2022.

Comentó que en el PAN da su respaldo a los maestros en la petición de una segunda dosis de la vacuna CanSino, que la misma farmacéutica ya salió a decir que se requería de un refuerzo a los seis meses, que lleva a incrementarse la peligrosidad de más contagios entre los docentes y alumnos, que se ven en la necesidad de utilizar el transporte público.

"Hace mes y medio dijimos que si no se hacía una fuerte inversión en la rehabilitación y acondicionamiento de los espacios educativos y disminuyera la pandemia a niveles que no representaran un alto riesgo para alumnos, personal docente y administrativo, no habría condiciones para regresar a las aulas”, manifestó.