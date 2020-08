PAN: municipios pueden impugnar u observar acuerdos del Congreso de Sinaloa sobre cuentas públicas

Culiacán.-Respecto al veto de los acuerdos emitidos por el Congreso del Estado de los informes de cuentas públicas del 2018, el diputado integrante de la Comisión de Fiscalización, Jorge Villalobos, opinó que, no es al Ejecutivo a quien le corresponde emitir las observaciones o impugnar tales posturas del legislativo sino de que cada ente fiscalizado.

El legislador del PAN, reprobó que el Ejecutivo se haya atribuido facultades que no le corresponden al no publicar los acuerdos en el Periódico Oficial y regresarlos al Congreso del Estado con observaciones puesto que, los acuerdos no pasan por revisión del Ejecutivo y únicamente se publican directamente.

Ante tal acción aseguró que, deben ser los entes fiscalizados los que observen o impugnen al Congreso del Estado por rechazar sus informes de cuentas públicas siendo este el caso, de los municipios de Angostura, Choix, Concordia, Cosalá, Guasave, Navolato, Salvador Alvarado y El fuerte, así como de las Juntas de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios Ahome, Guasave, Mazatlán, Culiacán, Rosario y Navolato y organismos descentralizados.

El Ejecutivo no le asiste la facultad de observar las cuentas públicas de los entes fiscalizados, por que serían los propios municipios o órganos descentralizados quienes impugnen ese acuerdo, dijo.

El pasado viernes el Poder Ejecutivo remitió al Congreso del Estado, los acuerdos emitidos sobre el rechazo a los informes de cuentas públicas de los entes fiscalizados por la Auditoria Superior del Estado respecto al ejercicio de los recursos en el 2018.