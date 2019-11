PAN y PAS, los más seguidos y activos en Instagram

Mientras que en México más de 20 millones de usuarios activos al mes navegan en la red social de Instagram, de acuerdo con el estudio La Tecnología Digital en México en 2018, de la empresa Hootsuite, en Sinaloa los partidos políticos no alcanzan los 1100 seguidores y algunos ni siquiera mantienen cuentas oficiales. Una muestra, que a decir de analistas y consultores políticos entrevistados por EL DEBATE, revela que dichas instituciones no producen contenidos de valor y están dejando de lado a un grupo importante de votantes, los millennials.

De acuerdo con un análisis realizado por esta casa editora, el Partido Acción Nacional en Sinaloa es el que registra el mayor número de seguidores, con 1022; en comparación con el PRI, que registra 810 seguidores, y el Partido Sinaloense, con 752. Morena, a pesar de ser mayoría en el Congreso Local y gobernar las principales alcaldías, no cuenta con página oficial en Instagram, a lo que se suma el PRD estatal.

El análisis confirma al PAS como el partido más activo, dado que suele publicar dos fotografías en promedio al día; sin embargo, estas solo contienen la imagen de la diputada Angélica Díaz y del presidente del partido, Héctor Melesio Cuen, donde se destaca la labor política de cada uno de ellos y sus actividades.

Por el contrario, el PRI publica prácticamente una foto por semana y destaca a figuras políticas, como el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel; al senador Mario Zamora, a la diputada Gloria Imelda Félix Niebla y al presidente estatal del PRI, Jesús Valdés. Incluso en las últimas semanas han utilizado imágenes que denuncian, de acuerdo con sus fuentes, la mala Administración de Morena y, a su vez, destacan la labor estatal del partido.

A pesar de que el PAN Sinaloa es el más seguido actualmente, desde la llegada del nuevo presidente del Comité Directivo Estatal, Juan Carlos Estrada Vega, en agosto del presente año, se ha cesado cualquier tipo de publicación. Anteriormente, el partido era liderado por Sebastián Zamudio Guzmán, y durante este tiempo se mantenía la cuenta muy activa con fotografías y frases de Manuel «Maquío» J. Clouthier, así como imágenes muy diversas de todos los candidatos que estuvieron en las elecciones pasadas, incluidos Ricardo Anaya Cortés y Silvia Treviño.

Sin estrategia clara

Sobre el manejo de esta red social, Patricio Morales, experto en consultoría política y académico en el Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey, señaló para EL DEBATE que mayoría de los políticos se están equivocando al utilizar Instagram desde una perspectiva institucional. Al ciudadano, explicó, ya no se le engaña, se da cuenta cuando el político no maneja sus perfiles.

Patricio Morales precisó que la cantidad de seguidores que mantienen los partidos políticos en Sinaloa son el resultado de que no están produciendo contenidos de valor para los usuarios. Sin duda, mencionó, los ciudadanos afines a Instagram no quieren ver que los partidos y los políticos publiquen las mismas fotos de siempre, por ello se deben identificar a perfiles que hablen bien ante la cámara, que tengan carisma, que no tengan pena y que se atrevan a mostrar la cara amigable de la política.

«Yo prefiero ver a un político platicándome sus propuestas mientras se come una pizza, a ver una foto de un mitin político con miles de personas en donde no identifico a nadie. Necesitamos más memes, más boomerangs y menos palabras y discursos aburridos. Hay que ser innovadores, atrevidos. De eso se trata».

Por su parte, Rubí Soriano, consultora en comunicación política gubernamental y campañas electorales, agregó que en ocasiones los partidos no saben segmentar los contenidos en campañas. Un político sin estrategia, dijo, piensa que logrará el mismo efecto si sube su logo con una frase o el eslogan a Instagram, Twitter y Facebook, lo cual no es así, mencionó.

«Esto ha funcionado para las personas, quienes han entendido el manejo de marca personal, pero en el caso de marcas institucionales para los partidos políticos todavía estamos en pañales para que sepan entender que la estrategia en Instagram debe variar mucho. Una marca institucional debe entender que Instagram es una red de sensaciones, de generar ese tipo de reacción, no es una red de promoción».

En concordancia, Patricio Morales sostuvo que los partidos políticos no se han atrevido a explotar Instagram con todas sus bondades, e insisten en gastar millones de pesos en spots, cuando los dirigentes podrían ahorrarse mucho dinero hablándole directamente al ciudadano a través de la cámara, respondiendo sus preguntas, enseñándoles lo que hacen en el día a día.

Lo mejor, dijo, es la oportunidad que brinda para generar credibilidad, mostrándose como un ciudadano común o como un partido cercano, en lugar de ser el mismo político tradicional o partido aburrido. «Si los partidos van a utilizar Instagram para ser institucionales, que mejor pierdan su tiempo en otra cosa».

Por su parte, Rubí Soriano, explicó que el manejo de la política en redes se ha transformado en los últimos años. Indicó que con las recientes modificaciones que anunció Twitter, donde no permitirá publicidad política, se abre un mercado en Instagram para los consultores y los propios políticos y sus partidos.

Dijo que Twitter es hoy en día una red de mucha controversia, incluso la calificó como una red muy visceral, lo que ha ocasionado una confrontación muy amplia en opiniones, en agresiones y situaciones que en política se han usado mal.

Por el contrario, dijo que Instagram es una red muy emocional, un punto donde los partidos y sus políticos pueden llegar a los millennials desde una visión humanizada. «Hoy en día se sigue usando Instagram en gran medida por este segmento de votantes que para los políticos viene a ser muy importante por el posicionamiento del contenido que tenemos en una red donde es meramente emocional. Ocurre por el uso de las imágenes, y por el uso de los textos muy específicos y muy enfocados a lo que queremos dar a conocer acerca del político», abundó.

En un panorama en el que, según lo anunció el propio Instagram, en julio del presente año más de 300 millones de usuarios en redes sociales en el mundo eligen esta red para utilizar a diario, Patricio Morelos sostuvo que Instagram es tendencia en crecimiento y, a diferencia de Facebook o Twitter, permite mostrar una cara más cercana.

«En Instagram hay que generar comunicación, hablarle a la cámara y hacer sentir al ciudadano que es amigo del político. Menos discursos y más vida cotidiana. Vamos a enseñarle a la gente lo que hacemos en nuestro tiempo libre, lo que comemos, la película que vemos en el cine. El objetivo es generar empatía».

Con más seguidores, pero en suspenso

Están activos desde el 23 de agosto de 2017, sin embargo, suspendieron sus publicaciones desde el 22 de agosto de 2019, luego de anunciar la toma de protesta del Comité Directivo Estatal 2019-2021, encabezado por Juan Carlos Estrada Vega.

La página muestra que, previo a la suspensión de publicaciones, existía una amplia diversidad de imágenes de los políticos panistas, desde Juan Pablo Yamuni hasta Manuel Pineda Domínguez, alcalde de El Rosario.

Acaparan difusión

El PAS es el más activo en Instagram, de acuerdo con el análisis. En promedio, pública dos fotografías diarias. En las últimas semanas la imagen de la diputada Angélica Díaz apareció al menos en cinco ocasiones. Es una tendencia en la red social, su imagen es acompañada por iniciativas que la funcionaria estaría presentando.

Este caso es similar al del presidente del PAS, Héctor Melesio Cuen, de quien además se publican notas periodísticas, mítines y los recientes registros al partido. La página oficial no muestra la imagen de ningún otro funcionario o aspirante del partido.

Imágenes de oposición

El PRI es el partido que más utiliza imágenes informativas sobre días mundiales, felicitaciones especiales, invitaciones a conferencias y condolencias.

Desde agosto del 2019 comparte notas que muestran lo que llaman mala administración y trabajo de Morena a nivel nacional. También destacan el trabajo del tricolor a nivel estatal. Entre las imágenes destacan personajes como Jesús Valdés, Quirino Ordaz Coppel, Mario Zamora y Gloria Himelda Félix.

Sin cuentas oficiales

Morena Sinaloa no utilizó la red social de Instagram en forma oficial ni previo a las elecciones del 2018 ni después de lograr mayoría, tanto en el Congreso Local como en las alcaldías. Sobre el partido, existen dos cuentas que integran el nombre de Morena con Sinaloa, pero no están avaladas por el partido.

En las cuentas no oficiales prevalecen imágenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, del senador Rubén Rocha Moya y la senadora Imelda Castro, los tres mientras estaban en campaña el año pasado.

Cuenta oficial en el olvido

Sobre el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa existen tres cuentas. Solo una de ellas menciona ser la cuenta oficial. Mantiene 200 seguidores y solo tres publicaciones. Asimismo, sigue a 398 usuarios.

La primera imagen fue publicada el 29 de febrero de 2016 y corresponde al logotipo del partido. La última publicación fue realizada el 1 de marzo del mismo año. Del resto de las páginas, solo una mantiene publicaciones que están suspendidas actualmente.

«Una marca institucional debe entender que Instagram es una red de sensaciones, de generar ese tipo de reacción, no es una red de promoción»

Rubí Soriano, Consultora en comunicación política gubernamental y campañas electorales