PAS-MORENA cierra jornada electoral en la colonia Infonavit Barrancos, Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La unidad PAS-MORENA sostuvo un encuentro ciudadano con colonos de la colonia Infonavit Barrancos, a la cual asistieron cientos de habitantes de este sector, lugar donde se ubica el distrito local número 16, donde el candidato a este escaño es Marco Antonio Zazueta Zazueta.

Héctor Melesio Cuén Ojeda, presidente del PAS sostuvo que no hay duda alguna que el Dr. Rubén Rocha Moya será el próximo gobernador de Sinaloa, lo cual se ha apreciado en los más de 50 eventos que hemos tenido en los 18 municipios de la entidad, en donde hemos encontrado aceptación, calor humano, identidad, pasión, cariño y entrega a las candidaturas construidas por PAS-MORENA.

Este ambiente que hemos encontrado es coincidente con las últimas encuestas que se han realizado, en donde Rocha Moya se ubica en primer lugar de las preferencias electorales, ejemplo de ello es la que registra 27 puntos porcentuales por encima de su más cercano competidor.

Marco Antonio Zazueta Zazueta, aspirante a reelegirse como diputado por el distrito 16 recordó que en el Congreso del Estado ya se instauró la 4T, lo cual permitió aprobar leyes de gran beneficio para el pueblo; inmediatamente reducimos el salario de los diputados en un 40 %, se implementó un programa de austeridad que permitió un ahorro de 20 millones de pesos, no autorizamos préstamos a ningún nivel de autoridad, aprobamos leyes que regularan los salarios de los funcionarios del gobierno estatal y el manejo de sus gastos como dependencias.

Mítin de campaña de Rocha Moya y Estrada Ferreiro. DEBATE

Jesús Estrada Ferreiro, aspirante a la presidencia de Culiacán, aceptó que en nuestro municipio si hay muchas calles sin pavimentar, aun con el avance de pavimentación que hemos tenido en el presente trienio, pero hay que decir que ello obedece al robo de recursos económicos que hicieron los gobiernos del PRI y del PAN, ejemplo de ello es el cobro que le hacían a la gente para pavimentar sus calles, dinero que se robaban.

Rubén Rocha Moya aseguró que en su gobierno no habrá funcionarios corruptos, como si existían en los gobiernos del PRI y el PAN, que sólo estiraban las manos para recibir “los moches”, también evitaremos que grandes cantidades de dinero se sigan yendo por el caño de la corrupción.

Lo anterior y otras acciones que se vienen aplicando a nivel federal las aplicaremos a nivel estatal, y ello nos permitirá ayudar a los sectores más amolados económicamente.

Rocha Moya solicitó el apoyo a la población y que voten por los candidatos propuestos por la unidad PAS-MORENA, porque vamos a instaurar un gobierno que no robe, no mienta y no traicione a la gente.