PAS no reconoce a pasistas electos como delegados de Morena

Sinaloa.- El proceso interno de Morena impedía la participación de militantes de otros partidos políticos, por lo que, de participar pasistas, debieron renunciar, reconoció el presidente del Partido Sinaloense (PAS), Víctor Antonio Corrales Burgueño.

No hay argumentos

Destacó que el PAS no ha registrado recientemente ninguna renuncia de militantes. “Fue un proceso totalmente abierto a la ciudadanía, donde todos se inscribieron y participaron; no tengo elementos para decir que quienes participaron o ganaron alguna posición son pasistas, porque en un primer requisito que se exigió para la participación era no pertenecer a otro partido. Debieron haber renunciado, y nosotros no tenemos renuncias”.

Reconoció que el PAS y Morena se encuentran en alianza en Sinaloa, cuyo convenio los llevó a participar juntos en el proceso anterior; sin embargo, este convenio se malinterpreta y no toda la sociedad entiende que esa alianza se mantiene incluso en participación en gobiernos municipales y el estatal.

“Hemos sido consecuentes con lo que firmamos en México y lo que seguimos hasta este momento, manteniendo nuestra unidad rumbo al 2024. El proceso de Morena es interno, es un proceso de ellos, donde lo abrieron a la ciudadanía y les dieron la opción de registrarse con ellos, pero sin tener asidero en otro partido”, agregó.

Entre los nombres que resultaron electos como delegados de Morena solo reconoce a Carla Corrales, alcaldesa de Cosalá, como exintegrante de Morena, sin embargo, no recordó otro nombre en esa misma posición.

Responden a diputados

En torno a las declaraciones del diputado morenista Pedro Villegas Lobo, donde acusa al PAS de querer destruir a Morena, Corrales Burgueño dijo desconocer en qué funda su versión.

“Somos un partido y respetamos la vida interna, no solo de Morena, sino de todos los partidos en Sinaloa. Cada quien se organiza y vive de acuerdo a sus propias reglas y estatutos. No estamos de acuerdo en esas expresiones”, refutó.

Por su parte, la diputada pasista y coordinadora de este grupo parlamentario en el Congreso de Sinaloa, Alba Virgen Montes Álvarez, agregó que el hecho de que algún morenista no se sienta beneficiado con los resultados internos de su partido y decida acusar intromisión de otros partidos es una decisión respetable, sin embargo, señaló que el PAS no pretende destruir a nadie.

“Si él cree que el PAS va a destruir a Morena, es una declaración muy temeraria, porque seguramente cree que un partido local pueda tener más fuerza que un partido nacional, pero lo que siempre hemos dicho es que el PAS tiene una estructura partidista fuerte y consolidada en estos 10 años. Si él se atreve a hacer esas declaraciones temerarias, creo que los partidos tienen su propia vida institucional y son respetadas, así como desde el PAS los respetamos a ellos”.

Finalmente, dijo que las declaraciones de Villegas Lobo pudieran ser una valoración interna de su partido o incluso algo personal, sin embargo, el PAS es respetuoso de la vida interna de cada partido y no es necesario, añadió, responderle también de manera temeraria.

Te recomendamos leer:

Contexto

Los delegados pasistas en Morena serán investigados

El delegado de Morena Sinaloa, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, informó ayer en rueda de prensa que se está investigando el hecho de que el 10 por ciento de los consejeros estatales sean provenientes del PAS. “Tenemos la sospecha de que pueda haber un intento de inmiscuirse en la interna de Morena”, expresó.

Por su parte, el diputado de Morena Pedro Alonso Villegas Lobo acusó que los pasistas tienen la intención de destruir a Morena.