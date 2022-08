PRD afirma que la dirigencia de Merary Villegas en Morena será igual a la que tuvo en el Congreso de Sinaloa: “Fue una diputada gris”

Culiacán, Sinaloa.- La dirigencia estatal de Merary Villegas será gris y sujeta a una línea, porque le están diciendo lo que debe hacer y no tiene capacidad ni antecedentes de luchadora social, que solamente se conoce como “una diputada gris”, coincidieron el presidente del PRD en Sinaloa, Oner Lazcano López y del municipal, Marco Antonio García Espinoza.

Dijo que es una elección interna de Morena y únicamente se le desea suerte a la nueva dirigente estatal, que seguramente llegó con la candidatura “planchada” por no tener más contendientes.

Lazcano López le pidió que vea por los sinaloenses, pero desde el exterior ser ven problemas internos, que se duda que se puedan solucionar.

Por su parte, García Espinoza consideró que una de las líneas que recibió Merary Villegas fue no entablar diálogo con los pasistas y sus actores políticos, que están incurriendo en lo que tanto criticaron como el “dedazo” y no es un buen inicio.

“Como fue una diputada gris, pues también va a ser en la dirigencia estatal, porque va a recibir una línea, no tiene capacidad, no fue luchadora social, nunca fue gestora y no la ha encontrado encabezando una lucha social por ninguna parte”, ratificó el perredista.

Abundó que, durante sus 30 años de luchador social, “nunca se la ha encontrado por ninguna parte ni gestionando una infracción que un pobre ingrato no pueda pagar, estamos fregados y ya inicio mal y buscando pelea”.