PRD anuncia denuncia contra Rocha Moya por acarreo de beneficiarios de programas sociales a evento de Morena

Sinaloa.- Beneficiarios de los programas sociales, como "Sembrando Vida", "Jóvenes Construyendo el Futuro", de Becas Benito Juárez y de adultos mayores, apoyados por servidores de la nación, fueron condicionados para seguir con los apoyos económicos y transportados al parque acuático en Culiacán, para asistir al cierre nacional que "Que siga AMLO", que es una vergüenza que el gobernador Rubén Rocha Moya hasta lo presumió en el evento, afirmó el presidente estatal del PRD, Oner Lazcano López, al anunciar que en la semana presentarán una denuncia ante el INE.

Lamentó que en los semáforos de las principales calleas de Culiacán estaban brigadas de jóvenes vestidos de blanco, que eran estudiantes de la UAS y del área de ciencias de la salud, dando volantes a los ciudadanos, como que fuera un mitin de un partido político en campaña.

Entre las pruebas que serán entregadas en las denuncias, se encuentran las declaraciones en el evento del gobernador Rocha Moya, de Mario Delgado y de las decenas de personas acarreadas, y que podría llevar a más denuncias por el uso de los programas sociales en un acto partidista.

Insistió que no se apoye a esta gran farsa, porque una revocación de mandato se hace desde el ciudadano hacia el gobernante y no en viceversa, porque no es posible que el mismo Presidente de México se esté proponiendo la revocación de mandato, que no tiene validez.

Los perredistas convocaron a los ciudadanos a que no vayan a participar el próximo domingo, y en su casa se queden, debido a que el espectáculo de ayer, mostró que es el viejo PRI en sus peores expresiones, concluyó.