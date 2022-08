PRD se manifiesta en la Profeco Culiacán, exigen que baje el precio del kilo de la tortilla

Sinaloa.- Los dirigentes del Partido de la Revolución Democrático (PRD), militantes y simpatizantes se están manifestando en las instalaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) delegación Culiacán esto por el aumento al precio de la tortilla.

El dirigente estatal, Oner Gonzalo Lozano, recordó que la semana pasada entregaron al gobernador un documento dile le piden que investigue el aumento de los precios de las harinas, a la Minsa y a las empresas industriales que se encargan de la elaboración de la tortilla y al no tener una respuesta favorable de las autoridades decidieron tomar este medida como protesta por el aumento a la tortilla.

"Es una manifestación pacífica, pero con un mensaje al señor gobernador, le pedimos que se respete a la ciudadanía y no aumenten el precio de la tortilla, por eso estamos aquí cumpliendo nuestra palabra", expresó.

En tanto, el dirigente del PRD municipal Marco García lamentó que hasta el día de hoy se reunirá con líderes tortilleros, cuando desde la semana pasada se anunció el aumento de precio del kilo de tortilla a 25 pesos.

"Nosotros le pedimos a través de estos medios que le precio del kilo de la tortilla se quede a 23 pesos y si va a intervenir la Profeco que hagan los ejercicios administrativo pertinentes para ver si es viable que suba el precio", añadió.

Te recomendamos leer:

Francisco Juárez, militante perredista señaló que no se retirarán hasta que la Profeco no les asegure que iniciarán con la verificación de los precios no únicamente de la tortilla, sino de los demás alimentos de la canasta básica que incrementaron notoriamente.