PRI Sinaloa lanzará convocatoria sin candados a presidente

Sinaloa.- La convocatoria para la elección del presidente sustituto del Comité Directivo Estatal del PRI será lanzada en la próxima semana, si existen condiciones, y no habrá ningún candado ni impedimento estatutario, es de ocho meses y el nuevo dirigente electo podrá repetir en la presidencia estatal por un periodo ordinario de cuatro años más, informó el delegado nacional del PRI en Sinaloa, diputado Luis Enrique Benítez Ojeda.

Añadió que si logran una candidatura de unidad se ratificará, o si hay más aspirantes, se votará en urnas durante una sesión del Consejo Político Estatal. Tampoco inventarán requisitos y únicamente se requiere la separación temporal en noviembre del presidente sustituto para participar, debido a que no se trata de reelección de periodo, y solo se solicitará en la convocatoria tener una probada militancia, lealtad, honestidad, buena fama pública, reconocimiento del partido y el apoyo mínimo de lo que se establecen en los estatutos.

Nueve aspirantes

Entre los priistas que manifestaron que tienen alguna aspiración y que una vez expedida la convocatoria valorarían participar o no en el proceso, se encuentra el exsenador y exalcalde de Culiacán, Aarón Irizar López; exdiputado local, Marcos Osuna Moreno; exregidor Manuel de Jesús Osuna Lizárraga; el exsenador y exalcalde de Mazatlán, Jorge Abel López Sánchez; el exlíder de la Liga de Comunidades Agrarias, Faustino Hernández Álvarez y Francisco Javier López López.

Leer más: Exige Cinthia Valenzuela que respeten su periodo al frente de la Secretaría General del PRI

Agregó que tuvo conocimiento por los medios de comunicación de las aspiraciones del presidente de Instituto Reyes Heroles, Gómer Monárrez Lara y el exdiputado local, Óscar Javier Valdez López, y ayer del exdiputado Jesús Armando Ramírez Guzmán.

No impone reglas

El acuerdo del presidente Alejandro Moreno no tiene discusión; es que se queda en la secretaría general del PRI Cinthia Valenzuela Langarica, y únicamente va a haber cambio de presidente mediante una convocatoria.

Cuando llegó a Sinaloa, dijo que no iba a llegar a imponer reglas y camisas de fuerza para tener en tres días un dirigente, porque le parecía que era una falta de respeto a quienes aspiran y a los cuadros priistas, que lleva escuchando a cien voces, a quienes les ha planteado que este periodo con presidente sustituto podría contribuir a estabilizar a este instituto político, encabezar causas sociales o gestiones y ser oposición que se tendría que definir de qué tipo sería frente a Morena.

Leer más: Y ellas, ¿por qué no? mujeres para la presidencia estatal del PRI Sinaloa

“No hay prisa y tampoco hay retrasos y no se ha hecho bolas la renovación del partido, como se ha dicho o escrito. El PRI no va a actuar bajo presión y va a lanzar su convocatoria en el momento en que sea adecuado, tenemos nuestros ritmos y tiempos, y si ya esperamos casi un año, desde que pasó la elección para pensar en un cambio de estafeta, no tenemos porque apresurar tampoco este momento”, enfatizó Benítez.

El Dato

Se han acumulado nueva aspirantes a la presidente sustituta del PRI, que tendrá una duración de ocho meses en el cargo y con posibilidades de presidir un periodo de 4 años.