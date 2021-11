PRI no decide si es embajador Quirino Ordaz, afirma diputada Gloria Himelda Félix

Sinaloa.- Al Partido Revolucionario Institucional (PRI) no le corresponde decidir el nombramiento del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, como embajador de México en España, y será el Senado de la República que lo decida, afirmó la diputada local, Gloria Himelda Félix Niebla.

Externó que en el tratamiento de la licencia que realizó el exmandatario ante el Consejo Político Nacional se han presentado “técnicos y rudos”, en el cual únicamente se busca representar al estado mexicano como diplomático y no trabajar para el gobierno de Morena.

La priista dijo que es un tema que le está dando tratamiento el Comité Ejecutivo Nacional, y la decisión es personal del gobernador. Primero se debió agotarse la fase de que los senadores de todos los partidos políticos.

“Fue un gran gobernador y un hombre que dio grandes resultados que enorgulleció a todos los sinaloenses, y creo que los proyectos que él tenga en estos momentos es muy respetable, y si el recibe una invitación a formar parte de una embajada, que no es trabajar para el Gobierno de la República”, expresó la legisladora local, quien se quejó de que Ordaz Coppel no debe ser tratado de esta forma.

Agregó que: Ser embajador es representar a México en el mundo y que es una elección del Senado de la República, por todas las fuerzas representadas”.

“Es una decisión personalísima y es encabezar un proyecto de nación y no de un partido político, que no es una decisión partidista, desde el momento en que pasa por el Senado la designación, que serán ellos los que determinen si otorgan o no la anuencia, que también corresponde al Gobierno español”, mencionó.

Consideró que el tratamiento que se le dio a la solicitud de permiso para ser embajador debió ser más escrupuloso, en el aspecto de revisar primero, que fue un gran gobernador de Sinaloa y los resultados ahí están.

En los cuatro años y diez meses que estuvo al frente del gobierno estatal, únicamente hizo fue trabajar por los sinaloenses, y “no lo digo yo, los resultados son palpables y creo que permanentemente estuvo ubicado entre los mejores gobernadores del país, y la decisión de ir a ocupar un servicio diplomático en el exterior, yo creo que es una situación que a todos nos gustaría estar en ese espacio y son áreas de oportunidad para cualquier persona en lo individual”, puntualizó.

Insistió que el servicio consular no es trabajar para el Gobierno federal, sino es trabajar para México.