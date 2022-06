PRI se suman a quejas por apagones en colonias de Culiacán 

Culiacán, Sinaloa.- El PRI se quejó de los apagones en las diferentes colonias de Culiacán, que han derivado reportes y quejas ciudadanas de manera generalizada, por lo tanto, solicitó a la CFE que de atención a los usuarios, planteó la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, Cinthia Valenzuela Langarica.

Valenzuela Langarica, resaltó que la Comisión Federal de Electricidad, debe poner especial atención, por la situación que se vivió en días recientes, misma que se ha vuelto muy incómoda para muchas familias

“De manera personal, yo les puedo decir que en mi colonia se han suscitado estos apagones, y me he dado cuenta que no son hechos aislados; en los recorridos que yo realizo por diferentes lugares, es un tema del cual se está hablando, que genera molestia y preocupación en la gente”, argumentó.

La también diputada local, señaló que el Gobernador del Estado está al tanto del tema y recientemente ha manifestado su preocupación, declarando que ya habló con el Superintendente de la CFE y le pidió atender el tema.

“La ciudadanía requiere de mayor certeza y claridad sobre esta situación, por ello, esperamos una respuesta e informe de la Comisión y certidumbre de que el problema se va solucionar”, declaró.

El tema es preocupante y merece toda la atención, precisó Cinthia Valenzuela; "por nuestra parte, haremos las gestiones que sean necesarias y estaremos muy pendientes de esta situación manteniendo una comunicación muy estrecha con vecinos de diferentes sectores de la ciudad o del estado, donde se estén suscitando estos hechos", puntualizó.