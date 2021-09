PRI será vigilante del Gobierno de Rocha Moya en Sinaloa, afirma Cinthia Valenzuela

Sinaloa.- Al afirmar que será una determinación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) si continúa al frente de este instituto político, la dirigente estatal, Cinthia Valenzuela Langarica, señaló que le darán el voto de confianza al gobernador electo Rubén Rocha Moya en cada uno de los personajes que nombrará en su gabinete, y sentenció que su rol como oposición será responsable, crítico y propositivo, que estarán pendientes del actuar de cada uno de ellos y se sumarán en aquellas acciones que beneficien a Sinaloa.

Dijo que los personajes mencionados para integrar el gabinete son afines al proyecto político del movimiento de Morena, y como fueron electos por los sinaloenses, tendrán que dar resultados y aportar beneficios.

“Estaremos atentos a los nombramientos oficiales y como partido desde la oposición estaremos pendientes de que se realicen aciertos, también aplaudirlos y sumarnos, porque el objetivo es que a Sinaloa le vaya bien”, consideró.

Renovación del PRI

Aclaró que ser diputada local no le impide seguir siendo presidenta estatal de este instituto político, y dijo que está terminando un periodo que corresponde a una prórroga, luego de la renuncia de Jesús Valdés al frente del PRI, cuando ella se ocupaba la secretaría general que concluye su nombramiento hasta diciembre de 2022.

“Irme al Congreso no me impide seguir al frente del partido, pero al final de cuentas, será una determinación del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en su momento, porque el Consejo Político Estatal tendrá que tomar las medidas en cuanto a la continuación del periodo que está inconcluso”, preció Valenzuela Langarica.

El plazo legal para reunirse los consejeros podría ser del 15 al 31 de octubre, comentó la diputada electa.

Leer más: ¡Quieren vacunarse! Estudiantes de bachillerato en Sinaloa exigen vacunas contra Covid-19

“Siempre he trabajado mucho, no me limita estar en el Congreso y estar aquí, al contrario, seguiríamos trabajando en la misma forma”, manifestó.