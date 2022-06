PRI y Morena chocan en el Congreso por fallas en el servicio de la CFE en Sinaloa 

Culiacán.- Los apagones y las fallas en el servicio de energía eléctrica confrontaron a los grupos parlamentarios del PRI y Morena aliado con el PAS, en el cual los priistas se quejaron de las afectaciones a las familias sinaloenses en los aparatos electrodomésticos y pérdidas económicas en las empresas; mientras que los morenistas culparon a los gobiernos del pasado y neoliberales de las interrupciones del servicio, y propusieron hacer un recorrido para conocer la problemática que enfrenta la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En la discusión participó el presidente de la Mesa Directiva, Gene René Bojórquez Ruiz, que coincidió en su malestar por las interrupciones de la energía eléctrica y pidió a las autoridades de Protección Civil, que se inicie una exhaustiva revisión de las instalaciones, en donde se ubican espectaculares y que pueden convertirse en un grave riesgo para los culiacanenses, así como el desazolve en drenes y arroyos para evitar inundaciones.

La discrepancia se inició cuando la diputada Cinthia Valenzuela Langarica del PRI externó que cada temporada de lluvias sucede lo mismo con el servicio de electricidad, en el cual la CFE no es capaz de proporcionarlo, aunado a que el número 071 para reportar "no resuelve nada al usuario, no hay respuestas y si contestan dan puras largas", y funcionan los tuits de quejas en las redes sociales dirigidas a los medios de comunicación.

Expresó que este martes en su casa tienen cinco horas sin luz, que vecinos de ella, se enfrentan a perder sus refrigeradores llenos de alimentos, que fueron comprados con mucho trabajo y ahora están sin luz.

"Únicamente la CFE otorga un servicio oportuno a la hora de la lectura de medidores, cobrar e ir a cortar la luz. Es necesarios hacer un frente con todos los sectores para buscar una solución con las autoridades", agregó.

El diputado de Morena, Marco Antonio Zazueta Zazueta lamentó que la reforma eléctrica planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador iba a generar los recursos económicos para evitar las fallas en el servicio, porque actualmente la CFE se encuentra desmantelada y el Estado no tiene la rectoría de la electricidad ante los particulares.

Reconoció que los usuarios del servicio están molestos porque se va la luz y más por las elevadas temperaturas, y esta situación, insistió que es consecuencia de diputados federales traidores a la patria, que impidieron avanzar en el tema y lograr gozar de tarifas más bajas y un buen servicio.

Puntualizó que las administraciones del pasado generaron ese virus, y la solución se tenía en las manos con la reforma eléctrica, pero los priistas contribuyeron a esa traición.

Lo anterior, llevó a que el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Ricardo Madrid Pérez exigió no culpar a los gobiernos pasados y neoliberales de los apagones, y puntualizó que respaldan al gobernador Rubén Rocha Moya en la sensibilidad para resolver este problema ante las autoridades de la CFE.