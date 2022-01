PRI y PAN serán aliados en el Congreso de Sinaloa: acuerdan agenda legislativa conjunta

Sinaloa.- Una agenda legislativa conjunta como partidos políticos de oposición, acordaron el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Ricardo Madrid Pérez y la dirigente estatal del PAN, Roxana Rubio Valdez, como parte de las negociaciones para que los priistas cedan un diputado al blanquiazul y se pueda restituir la bancada panista en el Congreso del Estado de Sinaloa, que se disolvió con la salida de Adolfo Beltrán Corrales.

Al dar a conocer los resultados de la reunión con la presidenta estatal del PAN, Madrid Pérez aceptó que Rubio Valdez le formalizó ayer la intención de tener la posibilidad de que un diputado del PRI acompletara a su grupo parlamentario.

“Nada en lo oscurito, todo será sumamente transparente al interior del grupo”, expuso el diputado, quien dijo que existe apertura en la 64 legislatura de que todas las voces de las fuerzas políticas sean escuchadas, pero sin bancada, el PAN se queda sin voto en la Junta de Coordinación Política.

“Escuche sus razonamientos y yo le hice los mismos, como lo he dicho, no hay absolutamente nada y no hay ninguna decisión tomada de que ningún diputado se vaya a ir al PAN en este momento”, dijo el legislador priista.

Mencionó que únicamente estableció el compromiso de revisar la solicitud de los panistas, que será analizada entre los ocho integrantes de la bancada, pero insistió que “no hay ninguna decisión, ni me agrada ni me desagrada, simplemente estamos analizando la realidad con objetividad y claridad. Ella me hizo la solicitud y yo como coordinador del grupo me comprometí a platicarlo y en los próximos días tener uno, dos o tres reuniones, para ver que puede funcionar”.

Madrid Pérez comentó que entre los puntos de coincidencia con Valdez Rubio, se encuentra ir unidos en diversos temas dentro del Congreso del Estado, que sean importantes para los sinaloenses y con el respeto a la ideología de cada partido político y que se vea reflejada en las votaciones.

Reveló más detalles de la plática y dijo que no han mencionado nombres de diputados y se expuso los argumentos jurídicos, pero la realidad es que ninguno de los integrantes de esta bancada le ha dicho que se quiere irse al PAN.

Se comprometió a mantener la unidad del grupo parlamentario y fortaleza del PRI, son los temas prioritarios de este grupo parlamentario.