PVEM exige que liberen a Gerardo Ríos, privado de la libertad presuntamente por grupo armado en Sinaloa

Sinaloa.- Al informar que un grupo especial de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado realiza la búsqueda del dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gerardo Ríos Ibarra, el excandidato a la gubernatura de Sinaloa del PVEM, Misael Sánchez Sánchez, pidió que el político sea entregado con vida y reconoció que efectivamente un grupo armado lo privó de la libertad, que podría haber sido confundido por el tipo de vehículo en que viajaba la tarde del lunes en el tramo de la carretera México 15.

Hasta el momento, los familiares y los dirigentes del partido político reportan que no han recibido ninguna comunicación de los captores, y tampoco de que se trate de un secuestro.

“Estamos en mucho contacto con las autoridades, lo que sabemos es que a las 4 de la tarde fue interceptado en la carretera y fue detenido por un grupo armado, que fue el que se lo llevó y posteriormente aparece el carro, pero él no”, narró.

Rechazó que este hecho tenga relación con actividades del partido político, y comentó que “es tan ajeno que no tiene nada que ver con el PVEM, inclusive ni con su actividad personal, empresarial o política".

“Creo que puede ser una confusión en el caso del vehículo que iba es muy llamativo para ellos, y en esta confusión y esclarecimiento de quien es, puede retornar sin problema”, abundó.

Lo que se conoce

Dijo que Ríos Ibarra realizó el viaje hacia el norte de Sinaloa como empresario, debido a que su ramo es el servicio y mantenimiento de espectaculares, y en el punto donde fue interceptado, corresponde a uno de los espectaculares que son propiedad de él o que los representa.

“Él fue y se paró, revisó el espectacular y posteriormente se subió al carro y fue en ese momento que iba a retomar su camino que fue interceptado”, señaló que exactamente fue en el tramo de Guasave de sur a norte.

“Es un señor muy tranquilo, bromeador y no me mete en rollos y nosotros como partido si él anduviera en otros temas no lo hubiéramos puesto como dirigente”, enfatizó.

La familia de Gerardo Ríos se trasladó de Mazatlán a presentar la denuncia a Culiacán, y se conoce que la Fiscalía General del Estado ha estado cercana durante el momento que acudieron ante las autoridades.

Lo principal es cuidar la integridad de Gerardo Ríos y no hacer un “show mediático”, y la recomendación de los expertos de seguridad pública, mencionó, es que “nos mantengamos en una posición tranquila y buscar que hagan contacto con nosotros y que lo suelten por algún tipo de confusión”.

En el caso de que el tiempo avance y no aparezca Ríos Ibarra, Sánchez Sánchez adelantó que la tarde de este martes emitirán un posicionamiento como partido político.

