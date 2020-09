Paciente con Covid-19 en Culiacán necesita apoyo para su tratamiento

Sinaloa.- Gloria Yesenia Ochoa Gaxiola desde hace once días se encuentra internada en el Hospital General de Culiacán luchando contra el COVID-19. Todo inició con una tos que se le presentó, por lo que acudió al médico, y fue tratada como una posible infección. Pasaron siete días, y el estado de salud empeoró, por lo que el médico decidió hacerle una tomografía, en la cual se observaron sus pulmones comprometidos, por lo que el médico determinó que era un caso positivo a COVID-19.

Gloria empezó a sentirse mal al inicio del mes de agosto. La fatiga cada vez fue más crónica, por lo que fue indispensable que utilizara oxígeno.

Su hija Rosaura relató que este insumo médico no fue suficiente, ya que su mamá se veía cada día peor, por lo que fue trasladada de su casa, que se encuentra en Navolato, al Hospital General, donde fue intubada, y sus familiares todos los días esperan buenas noticias sobre su mamá.

“Nos dicen que está grave, pero estable, pero esperemos ya pronto pueda estar con nosotros”, expresó su hija.

Altos costos

Al no tener derechohabiencia, la familia decidió que la mejor opción era internarla en este nosocomio; sin embargo, no imaginaron la situación económica a la que se estarían enfrentando, ya que el nosocomio no cubre ningún tratamiento que se utiliza para los pacientes con COVID-19.

La familia diariamente ha estado recibiendo recetas, que al surtirlas el gasto asciende entre 6 y 7 mil pesos. La familia durante la pandemia tuvo que dejar sus empleos. Rosaura, que es psicóloga terapeuta, estuvo por cuatro meses sin trabajar, al igual que su papá, quien tiene un empleo de chofer.

Para solventar los gastos, la familia se encuentra vendiendo kits de limpieza que contiene cada uno un cubrebocas KN95, un sanitizante orgánico y tres cubrebocas quirúrgicos por 150 pesos.

Si está interesado en apoyar con la compra de uno de los kits, puede comunicarse al teléfono 672 72 33807. Para hacer alguna aportación económica para la compra de medicamentos puede comunicarse al mismo número de teléfono, donde se les proporcionará un número de cuenta a donde se pueda depositar.