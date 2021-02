Paciente con VIH denuncia falta de atención médica en el IMSS de Culiacán

Sinaloa.- Trinidad Arellano Delgado fue diagnóstico con VIH desde hace dos meses y después de iniciar su tratamiento contra la enfermedad, el medicamento que se le brindaba a través del seguro social IMSS en la ciudad de Culiacán ahora no le están cumpliendo.

Arellano Delgado afirma que no puede solventar los gastos médicos en clínicas privadas, siendo su única opción el IMSS.

El paciente manifestó que ya tiene casi 20 días sin contar con el tratamiento debido a que al acudir al Hospital Regional del IMSS para chequeo y que se le brinde la atención médica solo le dicen que no hay médicos y que ellos se ponen en contacto, dejándolo a su buena suerte.

"Ahorita solo estoy en cama con dolores de cabeza, mucha fiebre, tembloroso y si todavía no tengo el medicamento no se que me vaya a pasar, me controlo un poco los síntomas con puro paracetamol", manifestó Trinidad.

Añadió que ya fue tres días seguidos al IMSS después de que le pusieron cita para el 2 de febrero, para poder que se le otorgara el medicamento pero al no haber un médico infectologo le niegan el servicio y sigue sin poder tener el medicamento controlado para atender la enfermedad que padece.

"Me dieron el primer tratamiento y en el segundo para analizar los estudios y cambiarme el medicamento ya no me atendieron, por lo que no se que pueda pasarme el pretexto es que no hay doctor y no hay doctor".

Trinidad Arellano de 53 años de edad dijo vivir con miedo todos los días al no poder pagar un tratamiento por la vía privada y al no tener resultados por medio del sector salud publico para que su salud no empeore ante el VIH.

"Ya estuve encamado casi un mes con 5 días inconciente sin despertar y saber de mi, tengo miedo volver a caer y ya no despertar jamás", expresó el paciente.