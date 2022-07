Pacientes sufren por falta de medicamentos en el Instituto Sinaloense de Cancerología

Sinaloa.- Desde Teacapán, Escuinapa, la señora Ramona Velarde acude cada ocho días a la ciudad de Culiacán, al Instituto Sinaloense de Cancerología, a acompañar a su esposo para que reciba las quimioterapias.

El proceso dura alrededor de tres horas, pero antes de ingresar tiene que tener en mano el medicamento que se les aplica una vez que se termina la quimioterapia, ya que actualmente el Instituto tiene escasez de los fármacos.

Escasez de insumos

El medicamento que requieren los pacientes es muy costoso, y para algunas familias sería imposible comprarlo. Ramona platicó que en este mismo centro les otorgan un hoja para que en la instalaciones del Sistema DIF se los puedan donar y, de esa manera, reciban su tratamiento.

“El trato que recibimos es muy bueno, todos son muy amables. Lo que sí reconocemos es la falta de los insumos, pero nosotros, hasta el momento, no hemos gastado porque el DIF nos lo proporciona y eso es de gran ayuda, más porque venimos de tan lejos y tenemos que gastar en el traslado casi cada semana”, manifestó Ramona.

Otra ciudadana, que prefirió no revelar su nombre, compartió que acompaña a su tía, la cual recibe las quimioterapias cada 15 días y solo en alguna ocasión sí tuvieron que comprar el medicamento porque ni el Instituto Sinaloense de Cancerología ni el DIF lo tenían y que el precio va desde 2 mil 500 a 3 mil pesos, muy elevado, sobre todo para las familias que más lo necesitan.

Reconoció que hasta el momento es el único problema que padecen, pero que sí les dan las quimioterapias y, en caso de no acudir con el fármaco, se las reprograman para otro día.

Algunos pacientes denunciaron que no les estaban dando radioterapia porque no servía.

Los Datos

Insumo para quimioterapias

Uno de los tantos medicamentos que solicitan para este tratamiento es el irinotecan, fármaco de quimioterapia anticanceroso con costo de 2 mil 500 pesos.

Te recomendamos leer:

Tratamiento gratuito

En el Instituto Sinaloense de Cancerología, las quimioterapias son totalmente gratuitas, y en clínicas privadas tiene un costo arriba de 30 mil pesos.