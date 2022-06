Pacto entre delincuencia organizada y Estado se rompió con el ´Culiacanazo´: Guevara Martínez

Sinaloa.- Isaac Tomás Guevara Martínez es el pionero en el estudio de la violencia en Sinaloa y fundador del Laboratorio de Estudios Psicosociales de la Violencia en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y quien ofrece un esbozo de esta problemática en el estado.

¿Por qué el interés del estudio de la violencia?

“Un tema que a mí me parecía que era importante para Sinaloa, y que era importante porque atravesaba todas las esferas de la vida cotidiana: la educación, las diferencias de edad, la cultura social, los gustos de la población, el nivel de educación, la salud pública. Todo eso estaba atravesado por un tema siempre presente en cualquier temática, y ese tema era el de la violencia.

“El nivel de violencia era superior al de la sociedad de la que yo venía. Aquí las balaceras eran comunes. A principios de los 80, que se robaban a las mujeres, que se plomeaban de carro a carro, etcétera. Todo eso era común, pero eso yo no lo conocía. Yo no pensaba que eso existiera en México. Irremediablemente, esa situación, esos hechos, estaban relacionados al problema del narcotráfico. No había vuelta de hoja, y si no era del narcotráfico era de lo que en ese entonces ya se llamaba narcocultura.

“Es decir, el narcotráfico estaba dejando huella en la vida cotidiana de los sinaloenses. En la moda, en el tipo de carro que hay que traer, las cadenas de oro, la vestimenta, formas de trato con la gente. Temas, palabras comunes, “buchones”, dormideras, etcétera. Palabras que no eran comunes más que de aquí y que provenían precisamente de la cultura del tráfico de drogas.

“Es un tema tan fuerte que nos puede ofrecer la manera de pensar de la población. Por eso escogí la violencia”.

¿Cuál es el objetivo de este estudio y del Laboratorio de Estudios Psicosociales de la Violencia?

“Nosotros partimos de la idea de que la primera cuestión que se requiere para poder resolver un problema es conocer sus dimensiones lo más preciso posible. En la medida que más se conozcan las características del problema, la posibilidad de encontrar soluciones es mayor.

“Nuestro trabajo como académicos consiste en explicar el fenómeno. ¿Por qué hay violencia en Sinaloa, de dónde viene, por qué este tipo de violencia, por qué el narcotráfico, por qué el narcotráfico genera cultura en la sociedad sinaloense, por qué tiene un impacto tan grande en la población esta narcocultura? Esas son preguntas que nosotros nos hacemos y en la medida en las que vamos respondiendo”.

¿Esas investigaciones han generado políticas públicas contra la violencia?

“No es casual que la invitación a investigadores como nosotros que estamos trabajando el tema de la violencia, sea más frecuente, y no solamente la invitación, sino la discusión del problema. Cada vez hay más congresos sobre violencia, y a mí me parece que está relacionado poco o mucho, pero creo que nuestro trabajo ha podido ir aportando piedritas para que se vaya tomando el tema de la violencia como un problema trascendental. Para mí es el tema capital del estado de Sinaloa”.

¿Cuál es la evolución de la violencia?

“La violencia ahora no es la misma de los años 80 y 90 del siglo pasado, en donde claramente se puede decir que había un contubernio entre la autoridad y los mafiosos. Eso lo sabemos no solamente por los reportes que hay de investigadores...”.

¿Ustedes estudian la violencia o el comportamiento humano?

“Nosotros en rigor como psicólogos sociales, no estudiamos la violencia. Lo que nosotros estudiamos es el comportamiento de la población, qué hace la población, qué hacen los grupos sociales, las mujeres, los hombres, los adultos, los jóvenes, los empresarios, los obreros o los campesinos, los profesionistas o los que no pudieron estudiar.

Qué hacen todos esos grupos sociales cuando la violencia forma parte de esta sociedad, qué es lo que hacen, qué respuesta dan, cómo viven, qué sucede en su cabeza, en su comportamiento, en su relación con los demás. Eso es lo que nosotros estudiamos”.

¿Qué impacto tuvo el ‘culiacanazo’?

“El impacto del ‘culiacanazo’ es algo que no se ha atendido debidamente. Atendemos la seguridad, que no nos vuelva a pasar, que entre y que tomen, y que cierren aquí, que desarmen, etcétera. No se ha atendido en el sentido del impacto emocional que dejó en la población, sobre todo en los jóvenes. Por eso a mí me parece que es un tema, este del tratamiento de los efectos, que es muy importante”.

¿Se ha roto la regla entre los narcotraficantes?

“Se rompieron muchas reglas. La primera que se rompió es ese pacto no escrito entre los grupos del crimen organizado y el Estado. El Estado les decía: tu poder está solo dentro del negocio que ustedes tienen. Ustedes no pueden meterse en el poder social-político. Ese era una especie de pacto...

¿Se ha roto el pacto de no agresión a inocentes?

“Ese pacto en Sinaloa se rompió el día del ‘culiacanazo’. Ese día balacearon a la gente que no tenía nada que ver. Es la primera vez que vimos pánico en la población civil ante los grupos de sicarios que estaban cerrando las calles y tomando la ciudad. Sin respeto a la vida de los demás. En ese momento ese pacto se rompió”.

El Perfil

Isaac Tomás Guevara, psicólogo

*Nombre completo: Isaac Tomás Guevara Martínez

*Lugar de nacimiento: Puebla, Puebla

*Trayectoria: Profesor investigador de tiempo completo jubilado de la Universidad Autónoma de Sinaloa

Fundador del Laboratorio de Estudios Psicosociales de la Violencia en la Facultad de Psicología de la UAS.