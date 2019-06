Padres de familia confunden la rebeldía de sus hijos con adicciones

Culiacán, Sinaloa.- Los padres de familia están confundiendo la rebeldía de sus hijos con el consumo de sustancias ilícitas, manifestó Cristhian Aldo Muñoz Madrid.

El titular de la Comisión Estatal para la Prevención y Tratamiento contra las Adicciones (Ceptca) explicó que a veces no es un problema de adicciones sino de formación; por ello, lo importante es ponerle límites a los jóvenes dentro de sus casas e informar a la población sobre cuáles son los síntomas y factores de riesgo de las adicciones.

Reglas

El funcionario detalló que la cuestión es que son adolescentes a quienes los padres no les pusieron límites en su infancia, no tuvieron reglas en casa y los dejaron hacer lo que ellos quisieron por mucho tiempo, pero ellos son las presas fáciles para las adicciones.

“Hemos tenido varios casos en los que los padres de familia nos piden, y es algo que me duele decirlo como funcionario, pero quieren que internemos a sus hijos cuando no tienen una adicción. Lo que pasa es que son ingobernables, la ingobernabilidad está en casa, no está en el gobierno”.

Al final, los invitó a que se inscriban en escuelas para padres, donde los orientan e informan sobre esta cuestión.